कुछ मिनट पहले कैमरे के सामने खुशी से झूम रही थी महिला, अगले ही पल हो गई मौत

कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में सोचने या बात करने पर सिर्फ सकारात्मक और खुशमिज़ाज माहौल का एहसास होने लगता है. उससे जुड़े हर इंसान के पास यादगार और खुश करने देने वाली यादें ही होती हैं. कभी न भूलने वाले पल होते हैं. मगर हर पल ज़िंदगी के आखिरी दिन की तरह ज़िंदादिली से जीने वाले इंसान का अचानक चले जाना हर किसी के लिए सदमे से कम नहीं.

22 साल की लिंडसे पार्ट्रिज (Lindsey Partridge) ने मौत से ठीक पहले एक अपना वीडियो शेयर किया था मगर अगले ही पल वो दुनिया छोड़कर चली गई. लिंडसे बॉयफ्रेंड के साथ बोट ट्रिप पर थी जहां रहस्यमयी ढंग से उसकी मौत हो गई. लेकिन एक ज़िंदादिल लड़की की अचानक मौत के पीछे छिपे कई राज़ से अब तक पर्दा नहीं उठा. न ही ज़िम्मेदार लोग इस बारे में कोई जवाब दे रहे हैं.

सौ.इंस्टाग्राम- प्रेमी के साथ रोमांटिक बोट ट्रिप पर गई थी महिला, अचानक गिर कर हो गई मौत

बोट से नीचे पानी में गिर कर डूब गई लिंडसे

लिंडसे अपने प्रेमी के साथ एक रोमांटिक फ्लोरिडा ट्रिप पर गई थी जहां वो एक जानलेवा हादसे का शिकार बन गई. अब तक की जानकारी के मुताबिक उनकी बोट जिस पर बैठकर वो सैर कर रही थी वो अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वह पानी में गिर गई जिसके बाद वो ज़िंदा नहीं बची. हादसे से कुछ घंटे पहले लिंडसे अपने बेस्ट फ्रैंड एलिसन मल्लिंदर के साथ स्नैप पर थी. रविवार को लिंडसे की मौत की खबर सुनने के बाद उसे द सन से बातचीत में कहा कि 22 साल की लिंडसे बेहद ज़िंदादिल, आज़ाद, वाइल्ड स्वभाव की थी. पिता ने भी ऐसे ही विचार साझा किए और बताया कि वो जहां जाती वहां हंसी, खुशी बिखेर जाती. उसके साथ बिना हंसे एक पल भी नहीं बिताया जा सकता. विपरित हालात में भी उसने कभी हार नहीं मानी. और कोविड काल में भी हंसते हुए डट कर मुकाबला किया और मौत के जंग जीत ली.

अभी रहस्य है लिंडसे की मौत, वजह का पता नहीं

लिंडसे अपने परिवार के साथ मैसाचुसेट्स में रहती थी और नैशुआ, न्यू हैम्पशायर के टोयोटा में एक सफल सेल्स कंसलटेंट थी (Sales consultant at Toyota of Nashua, New Hampshire and recruited as to work in sales for Gucci in New York City.). साथ ही न्यूयॉर्क सिटी में गुच्ची के लिए सेल्स डिपार्टमेंटमेंट में जल्द ही शामिल हुई थी. वहीं ज़िंदगी के हर पल को भरपूर जीने वाली लिंडसे ने जानलेवा हादसे से पहले बेस्ट फ्रेंड को उस बोट से एक वीडियो भेजा था जो उसके जीवन की आखिरी तस्वीरें साबित हुईं. उधर लिंडसे की मौत से जुड़ी जो भी जानकारी है, उसकी क्या वजह रही ये सब फ्लोरिडा मछली और वन्यजीव संरक्षण आयोग (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission) के जांच के दायरे में आता है. मगर वहां कोई भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं और न ही कोई कॉल का जवाब दे रहा है.