Woman Discovers Boyfriend is Actually Her Nephew: कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे शख्स के साथ टकरा जाते हैं, जो हमारा रिश्तेदार निकल जाता है पर हमने उसे कभी देखा नहीं होता. कुछ ऐसा ही हुआ एक महिला के साथ, जो एक ऐसे शख्स के साथ प्यार में पड़ गई, जो उसका भांजा था.

ये कहानी है 32 साल की एक महिला की, जिसकी ज़िंदगी को एक डीएनए टेस्ट ने उथल-पुथल में डाल दिया. खुद महिला ने अपने साथ हुई इस घटना को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडिट पर शेयर किया है. उसने बताया है कि वो जिस शख्स के साथ एक बच्चे को जन्म दे चुकी है और अगर बच्चे को जन्म देने वाली है, वो कोई और नहीं बल्कि उसका भांजा है.

अपने भतीजे के साथ रिश्ते में है महिला

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल की महिला का एक 23 साल का ब्वॉयफ्रेंड है. वे कुछ सालों से साथ हैं और दोनों का एक बेटा भी है. इतना ही नहीं महिला इस वक्त दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है. उन्होंने शादी तो नहीं की है लेकिन एक परिवार की तरह रहते हैं, जिसमें महिला का पिछले रिलेशनशिप से हुआ बच्चा भी शामिल है. जब महिला ने डीएनए टेस्ट कराया तो पता चला कि उसके ब्वॉयफ्रेंड की मां दरअसल उसकी बहन है, जो छोटी उम्र में ही घर से भाग गई थी. ये घटना बहुत पहले की है, ऐसे में पिछले तमाम सालों से उसका कोई पता नहीं था, न ही उसके बेटे के बारे में कोई जानकारी थी.

उड़ गई रातों की नींद

महिला की मुलाकात इस शख्स से तब हुई, जब वो पिछले दो रिश्तों में फेल हो चुकी थी. वो अपने बेटे के साथ परिवार से दूर शिफ्ट हो गई थी. जब वो अपने नए ब्वॉयफ्रेंड से मिली तो उसकी उम्र 20 साल थी, जबकि महिला 29 साल की थी. हाल ही में ब्वॉयफ्रेंड ने जब डीएनए टेस्ट किया, तो उसकी मां का नाम सुनकर महिला चौंक गई. जब उसने अपना भी टेस्ट किया, तो पता चला कि ब्वॉयफ्रेंड उसकी सौतेली बहन का बेटा यानि उसका भांजा है और वो उसकी मौसी.