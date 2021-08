नए घर का बगीचा साफ कर रही थी महिला, धूल की मोटी परत के नीचे से बाहर आई रहस्यमय चीज़

किसी भी प्रॉपर्टी (Property buying and selling) को खरीदते वक्त हम कितना भी ख्याल रखें कि उसका कोना-कोना जांच लिया जाए, कुछ न कुछ छूट ही जाता है. एक महिला (Woman Discovers Secret in House) के साथ भी ऐसा ही हुआ. उसने नया घर खरीदने के बाद घर के गार्डन को रेनोवेट (Renovation of Garden) करने का मन बनाया. इसके लिए वो जब गार्डन साफ करने गई तो उसे एक रहस्यमय चीज़ (Mysterious Swimming Pool) मिली.

महिला ने पावर वॉशिंग (Power Washing of Garden) के ज़रिये गार्डन को साफ करना शुरू किया. तभी धूल की मोटी परत (Mysterious Swimming Pool) के नीचे उसे कुछ अलग सा दिखा. जब धूल की परत पानी से हटी तो यहां एक स्विमिंग पूल था. हैरानी की बात ये है कि धूल से दबा हुआ ये स्विमिंग पूरी तरह काम कर रहा था. महिला और उनका जर्मन शफर्ड डॉग ( German Shepherd) इस पूल को ढूंढने के बाद काफी खुश हो गए, क्योंकि ये उनका बोनस प्वाइंट था.

इस रहस्य की कल्पना भी नहीं थीAshleyy_448 नाम की TikTok यूज़र ने अपने अकाउंट से इस पूरी घटना को सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर किया है. उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि वे अपने पेट डॉग (Pet Dog) के साथ नए घर की सफाई में जुटी हुई थीं. घर के सामने गंदे और घास से भरे हुए गार्डन को भी उन्होंने साफ करने का फैसला लिया. यहां पहुंचकर उन्होंने पानी के तेज़ प्रेशर की मदद से सफाई करनी शुरू की. थोड़ी ही देर में उन्हें धूल की परत के नीचे कुछ पत्थर जैसी चीज़ बाहर झांकती हुई दिखी. उन्होंने पानी का प्रेशर जारी रखा तो थोड़ी ही देर में मिट्टी हटने के बाद नीचे एक बड़ा वर्गाकार एरिया दिखाई दिया. महिला को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये एक स्विमिंग पूल है. खास बात तो ये रही कि पूल काम कर रहा था.

Social Media पर लोगों ने कहा- किस्मत खुल गईAshley की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 50 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं. महिला ने इस वीडियो का कैप्शन दिया था- ‘आज प्रेशर वॉशिंग करते हुए मुझे कुछ ऐसा मिला, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था.’ महिला का कहना है कि उन्हें छिपा हुआ स्विमिंग पूल मिलने की कल्पना बिल्कुल नहीं थी, न तो पूराने मकानमालिक ने ही उन्हें इसके बारे में बताया था. अब सोशल मीडिया पर लोग एश्ले से कह रहे हैं कि ये बेहद दिलचस्प खोज थी. एक यूज़र ने उन्हें ये तक कह डाला है कि घर के बाकी हिस्से भी धोते रहिए, क्या पता कुछ और मिल जाए. वाकई घर की कीमत पर अगर स्विमिंग पूल फ्री में मिल जाए तो पार्टी बनती ही है.