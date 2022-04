कभी मेकअप और ड्रेसिंग की थी शौकीन, अब कड़ी धूप में मेहनत करती है महिला !

Woman Ditched to Work on Building Site : ग्लैमर और तामझाम की दुनिया को पसंद करने वाली महिलाएं अक्सर उन प्रोफेशंस से दूर रहती हैं, जहां उनकी स्किन के टैन होने और एपियरेंस के खराब होने का डर हो. हालांकि 38 साल की शार्लेट एडवर्ड्स (Charlotte Edwards) ने हिम्मत दिखाई और पुरुषों के डॉमिनेंस वाले कंस्ट्रक्शन बिजनेस (Woman Works in Construction Business) में कामयाबी हासिल की है.

शार्लेट एडवर्ड्स (Charlotte Edwards) का परिवार इमारतें खड़ी करने के इस बिजनेस में था, लेकिन वे इससे हमेशा ही दूर रहीं. जब उनके 68 साल के पिता डेनिस और 29 साल के भाई एंड्र्यू की साल 2019 में मौत हो गई, जिसके बाद शार्लेट ने खुद इस बिजनेस को संभालने का मन बनाया. हालांकि इसके लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी, वो आसान नहीं थी.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढे़ं- 30 करोड़ का आलीशान घर महिला ने महज 2 हज़ार रुपये में हासिल कर लिया, आखिर कैसे ?

बच्चों को भी ले जाती थीं साथ

The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक शार्लेट की बेटी 4 साल की और बेटा 7 साल का है. कोरोना महामारी के वक्त जब वे इस बिजनेस में आईं, तो वे मजबूरन दोनों बच्चों को भी साथ लेकर आती थीं. हालांकि ये उनके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं था, लेकिन शार्लेट के पास दूसरा चारा नहीं था. आखिरकार शार्लेट की मेहनत रंग लाई और ओसवेस्ट्री बेस्ड उनकी कंपनी ने अपने पुराने ऑर्डर पूरे कर लिए और वो नए प्रोजेक्ट्स पर काम रही हैं. बिना किसी अनुभव के शार्लेट ने खुद के दम पर अपने फैमिली बिजनेस को संभाला, इसके लिए वो इंटरनेट से भी काफी कुछ सीखती थीं.