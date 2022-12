किडनी देकर पूरा हुआ महिला का सपना, बदले में मिली 11 लाख की चमचमाती बाइक!

Woman Gets 11 Lakh Bike in Return of Donating Kidney: दुनिया में इंसान के स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है. अगर सेहत नासाज़ है, तो दुनिया में कितने भी रंग बिखरे हों, आपके लिए कुछ भी काम नहीं करता. खासतौर पर अगर बीमारी इंसान को तिल-तिल करके खत्म कर रही हो तो आप या तो इंसान या तो इसका इलाज चाहता है या फिर इससे मुक्ति. ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ,जब उसकी एक दोस्त फरिश्ता बनकर उसके सामने आई.

एलेन गार्नर (Elaine Garner) नाम की महिला ने अपने एक दोस्त की ज़िंदगी बचाने के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए अपनी किडनी डोनेट कर दी. इसके बदले में दोस्त ने उसका एक पुराना सपना पूरा कर दिया. जिस शख्स को एलेन ने किडनी दान की है, वो न सिर्फ उसके दोस्त बल्कि उसके जीजा भी हैं, जिन्होंने जीवनदान मिलने के बाद एलेन को कुल 11 लाख का गिफ्ट दिया.

जीजा को दान की महिला ने ‘किडनी’

52 साल की एलेन ने 57 साल के जाफ्रा शम्शुद्दीन को अपनी किडनी दान की है. जाफ्रा को मेडिकल चेकअप के दौरान पता चला था कि वे किडनी की बीमारी के शिकार हैं. एक टेक कंपनी में काम करने करने वाले जाफ्रा को जल्दी ही ये पता चल गया कि उनकी बीमारी उनकी जान भी ले सकती है, तभी उनकी पत्नी की बहन एलेन उनके लिए फरिश्ता बनकर आईं. उन्होंने जाफ्रा को अपनी किडनी डोनेट की और उनकी जान बच गई. अब दोनों ही स्वस्थ हैं. चूंकि ये मामला घरेलू था, इसलिए न तो एलेन ने कुछ मांगा और न ही जाफ्रा सीधे तौर पर उन्हें पैसे दे सकते थे.

रोज़ाना शराब की 10 बोतलें गटक जाती है खूबसूरत हसीना! आगे देखें…

पुराना सपना पूरा करके किया शुक्रिया

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक जाफ्रा ने अपनी जान बचाने वाली एलेन को इसके बदले में 11 लाख रुपये में उनकी पसंदीदा बाइक Harley-Davidson रजिस्ट्री और नंबर प्लेट के साथ गिफ्ट की. दरअसल एलेन और उनके पार्टनर स्टीव को अपना बाइक कलेक्शन बेचना पड़ा था. एलेन अपने कलेक्शन को याद करती रहती थीं, ऐसे में जाफ्रा ने उन्हें ये बाइक गिफ्ट करके खुश कर दिया और आभार भी जताया. हम आपको बता दें कि दुनिया भर में अंगों के डोनर नहीं मिलने की वजह से तमाम मरीज़ों की मौत हो जाती है, ऐसे में डोनर मिलना अपने आपमें काफी बड़ी बात हो जाती है.