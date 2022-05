होने वाली मां का बैग पैक कर हर घंटे 24 हज़ार रुपये कमाती है महिला ! रोने के लिए देती है कंधा

Woman Earns by Packing Hospital Bags :बच्चे का जन्म हर महिला के लिए एक खुशी का पल होता है, लेकिन इससे जुड़ी हुई चुनौतियां भी कम नहीं होतीं. कुछ लोग इस पूरे पीरियड (Woman Charge for Packing Hospital Bags) को बहुत आराम से एंजॉय करते हुए गुजार लेते हैं तो कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है. ऐसे लोगों को सपोर्ट देकर एक महिला अच्छे-खासे पैसे कमा रही है. टिफनी नॉरिस (Tiffany Norris) नाम की इस महिला का बिजनेस है होने वाली मां को बच्चों के जन्म और उनकी परवरिश (Woman Charges for Parenting Tips) से जुड़ी चीज़ें बताना और उसके बदले पैसे चार्ज करना.

41 साल की टिफनी नॉरिस (Tiffany Norris) लंदन की रहने वाली हैं और वे अपनी पैरेंटिंग टिप्स देकर अमीर महिलाओं से पैसे वसूलती हैं. यूनाइटेड किंगडम की अपनी तरह की ये पहली सर्विस है, जिसका नाम टिफनी ने Mummy Concierge रखा है. ये सर्विस खास तौर पर उन हाई प्रोफाइल मम्मियों के लिए है, जो बच्चे से जुड़ी हर चीज़ परफेक्ट चाहती हैं. टिफनी के क्लाइंट्स में ए लिस्ट एक्टर्स से लेकर म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग और शाही खानदान के लोग भी शामिल हैं.

रोने के लिए मम्मियों को देती हैं कंधा

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक हाई प्रोफाइल मम्मियों के लिए टिफनी की सर्विस बच्चे के जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती हैं. वे हॉस्पिटल जाने से पहले उनके बैग पैक करती हैं और फिर उन्हें बेबी प्रूफ लग्ज़री होम तैयार करने में मदद करती हैं. वे नई-नई मम्मियों के दुखड़े भी सुनती हैं और उनकी मदद के लिए रात 2 बजे तक मौजूद रहती हैं. माई लंदन से बात करते हुए टिफनी कहती हैं कि उनके आस-पास कितने भी लोग हों, लेकिन उनकी कुछ समस्याएं होती हैं, जो आम लोगों जैसी ही हैं. हर किसी की अपनी समस्या होती है और मैं उन्हें सांत्वना देती हूं. उनका कहना है कि वे सभी को एक जैसा ही ट्रीटमेंट देती हैं.

एक घंटे का चार्ज है 24 हज़ार रुपये

टिफनी का कहना है कि लोग उन्हें इसलिए हायर करते हैं क्योंकि उनके पास बच्चों को लेकर कुछ एक्सपर्ट टिप्स हैं. इतना ही नहीं वे उनके मसाज की कुछ अनोखी तकनीक भी जानती हैं. अमीर मम्मियों को उनके पास मौजूद वो लिस्ट भी कारगर लगती है, जिसमें उन्होंने प्राइवेट स्विमिंग ट्रेनर से लेकर मसाज थेरेपिस्ट और हाई क्लास नैनीज़ के नंबर रखे हुए हैं. वे अपने क्लाइंट्स के लिए इन्हें उपलब्ध कराती हैं. खुद 3 बच्चों की मां टिफनी बच्चों के अलग नामकरण में भी उनकी मदद करती हैं और एक घंटे की सर्विस के लिए 24 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं.