Daughter has Successful Career But Family is Not Happy: आपने अक्सर लोगों को अपने बच्चों के करियर को लेकर चिंतित देखा होगा. ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी ज़िंदगी जीने भर की अच्छी कमाई कर लें. इतना उनके लिए काफी होता है. एक लड़की ऐसा ही कर रही है और वो लाखों में कमा रही है लेकिन उसका परिवार बावजूद इसके खुश नहीं है.

आप भी सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों है कि इतने के बाद भी परिवार खुश नहीं है. आपकी हैरानी ये जानकर और बढ़ जाएगी कि लड़की के हज़ारों में फॉलोअर्स भी हैं, फिर भी परिवार उसकी तारीफ करने के बजाय उससे बात करना भी पसंद नहीं करता है क्योंकि उन्हें उसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है. जितनी मेहनत के बाद लोग हज़ारों रुपये पाते हैं, लड़की कुछ ही घंटे में उतना कमा लेती है.

कोरोना के दौरान अपनाया नया करियर

वैसे तो लड़की 9-5 की नौकरी करती थी, लेकिन उसे लगा कि ये जॉब उसके लिए है ही नहीं. उसने क्लब में डांस करने का भी काम शुरू किया लेकिन यहां कोरोना के बाद उसकी नौकरी छूट गई. ऐसे में लड़की ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ओनलीफैंस जैसी साइट्स पर कंटेंट बेचना शुरू कर दिया. डेली स्टार के मुताबिक Asia Doll नाम से अपना अकाउंट चलाने वाली लड़की ने 5 साल पहले ये काम सिर्फ मस्ती के लिए शुरू किया था लेकिन बाद में इसे ही फुलटाइम बना लिया. यहां पर उसे लाखों रुपये की इनकम होने लगी जबकि वो पहले सिर्फ हज़ारों में कमा पाती थी.

परिवार को नहीं पसंद है बेटी का काम

उसने अपना नाम बदलकर अकाउंट बनाया ताकि परिवार को इससे दिक्कत नहीं हो. वे कंटेंट बेचने के उसके काम को ज़रा भी पसंद नहीं करते हैं. वियतनाम की रहने वाली इस लड़की की फैमिली काफी स्ट्रिक्ट हैं. उन्होंने लड़की को ये भी बोल रखा है कि वो अपनी पहचान और कम्युनिटी के बारे में किसी को न बताए क्योंकि वो इसे कभी भी पसंद नहीं करेंगे. हालांकि उसका मानना है कि वो इस काम से खुश है और वो कभी नहीं बदलना चाहती है.