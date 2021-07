11 साल की मासूम बच्ची के साथ महिला ने 193 की स्पीड में दौड़ाई कार, एक्सीडेंट के बाद बोली- भगवान पर था भरोसा

कहते हैं कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है, जो खुद अपनी मदद करते हैं. हालांकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खुद की जान मुसीबत में डालकर भगवान पर अपना भरोसा टेस्ट (Woman tested her faith in God) करने निकल पड़ते हैं. ऐसा ही किया अमेरिका के ओहायो (Ohio,United States) की एक महिला ने. इसने अपनी 11 साल की बच्ची (Woman endangered daughter's life) के साथ कार 193 की स्पीड में दौड़ा दिया.

31 साल की मां अपनी ज़िंदगी से परेशान थी. अपनी परेशानियों को दूर करने का हल निकालने के बजाय महिला ने भगवान का ही टेस्ट (Woman tested her faith in God) ले डाला. अपनी मासूम बच्ची को भी उसने इस प्रयोग का हिस्सा बना लिया और ओहायो (Ohio,United States) की सड़कों पर दनदनाती हुई कार दौड़ा दी. न कोई रेड लाइट और न ही ट्रैफिक की परवाह करते हुए महिला की कार से दो एक्सीडेंट (Woman ran car in high speed) भी हुए. गनीमत ये रही कि कार से रुकने तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. महिला को उम्मीद थी कि भगवान उसे सही रास्ता दिखा रहे हैं.

भगवान को टेस्ट करने निकली थी महिला

जिस महिला ने ये खौफनाक एक्सपेरिमेंट (Woman tested her faith in God) किया है, उसकी नौकरी जा चुकी है और इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी में काफी परेशान है. घटना से करीब एक घंटे पहले उसने वाइन भी पी थी, लेकिन पुलिस को घटना के वक्त उसके ब्लड में एल्कोहल नहीं मिला. यानि उसने होशोहवास में ये काम किया. पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसने ये क्यों किया तो महिला ने साफ तौर पर कहा कि वो भगवान पर अपना भरोसा टेस्ट करना चाहती थी. पुलिस भी ये अजीबोगरीब बात सुनकर दंग रह गई.

ये भी पढ़ें- खूबसूरत नाखून में छिपा रहेगा 'खजाना', जब चाहें तब झटपट कर सकते हैं शॉपिंग... नई तकनीक ने मचाया तहलका!

दो गाड़ियों से टकराई महिला की गाड़ी

जब ओहायो की सड़कों पर महिला गाड़ी दौड़ा रही थी (Woman endangered daughter's life) तो उसकी रफ्तार 193 किलोमीटर प्रतिघंटा थी. उसने रास्ते में दो गाड़ियों को टक्कर भी मारी, जिनके आगे का हिस्सा टूटकर हवा में लहरा गया. महिला की गाड़ी पोल से टकराने के बाद भी गनीमत ये रही कि न तो बेटी और न ही महिला को कोई गंभीर चोट आई है. फिलहाल उस पर बच्चे की जान खतरे में डालने और रैश ड्राइविंग करने समेत कई चार्ज लगाए गए हैं.