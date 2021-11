ब्वॉयफ्रेंड को वापस पाने के लिए लड़की ने रचाई झूठी शादी, भाड़े के पति के साथ कराया फोटोशूट !

रिश्ते टूटने (Relationship and Break Up) के बाद लोगों ने उन्हें भूल पाना मुश्किल हो जाता है. कई बार तो ब्रेक अप (Coping with Break Up) इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि लोग सालों सिर्फ एक मैसेज का इंतज़ार करते रहते हैं. हाल ही में एक लड़की ने अपनी ऐसी कहानी शेयर की है, जिसे सुनकर आप इमोशनल (Emotional Story of Break up) भी हो जाएंगे और उसकी मूर्खता पर आपको हंसी भी आएगी. ब्वॉयफ्रेंड का एक मैसेज और अटेंशन पाने के लिए लिए लड़की ने अपनी झूठी शादी (Woman Faked Her Wedding) रचा ली और लाखों रुपये फूंक दिए.