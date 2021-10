महिला ने खुद रचा किडनैपिंग का ड्रामा, पति से ऐंठे फिरौती के पैसे और मज़े से खेला जुआ !

स्पेन (Spanish Woman Faked her Kidnap) में एक महिला ने अपनी ही किडनैपिंग का ड्रामा रच दिया. (सांकेतिक तस्वीर)

एडिक्शन (Gambling Addiction) किसी भी चीज़ का हो, जब ये अपनी सीमा पार कर जाता है तो इंसान खुद का ही भला-बुरा नहीं सोच पाता. स्पेन (Spanish Woman Faked her Kidnap) की रहने वाली एक महिला को भी ऐसा ही एडिक्शन था- जुआ खेलने का. महिला बिंगो कार्ड्स (Bingo Cards) खेलने की ऐसी आदी हो चुकी थी कि पैसे के लिए उसने खुद ही किडनैपिंग (Woman Faked her own kidnap) का ड्रामा रच दिया.

ये ड्रामा (Woman Fooled Husband for Money) भी उसने तब रचा, जब उसका पति अस्पताल में भर्ती था. घर में नहीं होने की वजह से उसे अपनी पत्नी की शातिर दिमागी (Woman kidnapped herself for money) का एहसास भी नहीं हुआ. इसी वक्त पत्नी ने अपनी झूठी किडनैपिंग की बात कहकर पति को मैसेज भिजवाए की बीवी की रिहाई के लिए 5 लाख की फिरौती चाहिए. भोले-भाले पति ने ये रकम ‘किडनैपर’ को दे भी दी, बिना ये जाने कि बीवी दरअसल किडनैप हुई ही नहीं है.

बीवी ने रचा सॉलिड ड्रामा

47 साल की बीवी का ड्रामा ज़बरदस्त था. उसने अपने अगवा होने का ड्रामा करने के लिए पति को फोन के ज़रिये कहा कि उसे कुछ लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी रिहाई के बदले वे £5,077 यानि भारतीय मुद्रा में करीब 5 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं. पैसे पाने के बाद पुलिस ने महिला को फिरौती के पैसे चुकाकर बिंगो कार्ड लेकर बिंगो हॉल में घुसते हुए देखा. महिला बाडालोना के कसीनो में मौजूद थी, जब पुलिस ने उसे पकड़ा.

ये भी पढ़ें- Amazing : वैज्ञानिकों को मिला ‘अमर’ केकड़ा, 10 करोड़ साल है जीव की उम्र …

कैसे खुला पूरा ड्रामा ?

महिला के पति ने किडनैपर्स को पैसे तो दिए, लेकिन पुलिस को इस किडनैपिंग के बारे में बता दिया. पुलिस ने उन नंबर्स को ट्रैक किया, जिससे महिला ने पति को मैसेज किए थे कि वो किस तरह से किडनैपर्स के साथ बिहेव करे. पुलिस को जब मामले में कुछ अजीब लगा तो उन्होंने महिला की गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू की और पूरा मामला पति के भी सामने आ गया. फिलहाल महिला को जमानत पर रिहा कर दिया गया है लेकिन केस की सुनवाई चलती रहेगी.