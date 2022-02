छोटी सी बच्ची हर वक्त मांगती है चिकन, सिर्फ फल-सब्जियां खाने वाली मां को लगा गहरा सदमा !

वीगन डायट (Vegan Diet) के बारे में आप सबने सुना होगा, जिसमें लोग जानवरों से मिलने वाला कोई भी उत्पाद इस्तेमाल नहीं करते. ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ पेड़-पौधों से मिलने वाली चीज़ें ही खाते हैं. वे अपने घर में मांस या अंडा जैसी चीज़ें लाते भी नहीं. एक ऐसी ही महिला को तब झटका लगा, जब उसकी छोटी सी बच्ची खाने के लिए सिर्फ चिकन (Toddler Only Wants Meat to Eat) की डिमांड करने लगी.

महिला कहां अपने घर में मांस-मछली लाती भी नहीं थी, कहां उसकी बच्ची खाने में मीट की डिमांड कर रही थी. ऐसे में महिला को समझ नहीं आया कि बच्ची के मुंह मीट का स्वाद लगा कहां से? दरअसल मां जब भी घर से बाहर जाती थी, वो बच्ची को अपनी बहन के घर छोड़ जाती थी, जिसे पता था कि वे वीगन डायट फॉलो करते हैं. फिर भी बच्ची की बदली हुई आदत मां को हैरान कर रही थी.

बच्ची को मौसी ने दिया था मीट

मां बच्ची को घर से बाहर जाते वक्त अपनी बहन के घर छोड़कर जाती थी. सोशल मीडिया पर बच्ची की मौसी ने इस घटना को बताते हुए कहा कि जब उसकी भांजी घर पर थी तो उसने मीट का टुकडा देखा. बच्ची उसे टेस्ट करना चाहती थी, ऐसे में वो टुकड़ा उसे महिला ने खाने के लिए दे दिया. उसे अपनी बहन के वीगन होने की जानकारी थी लेकिन वो नहीं चाहती थी कि बच्ची खुद तय करे कि उसे क्या खाना है. हालांकि महिला को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बच्ची को चिकन का स्वाद इतना पसंद आ जाएगा कि वो उसके आगे कुछ भी नहीं खाना चाहेगी.

सच पता चला तो भड़क गई मां

जब बच्ची की मां ने उसे कुछ और चीज़ें खाने को दीं, तो उसने खाने से मना कर दिया. अपनी मां से भी वो मीट की डिमांड करने लगी, तब उसे सच्चाई पता चली. मां को अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आया, हालांकि इंटरनेट पर लोगों ने बच्ची की मौसी को सही ठहराया. एक यूज़र ने कहा कि उसने अपनी भांजी को वही खिलाया, जो उसे पसंद था. अन्य यूज़र्स ने भी इस बात का समर्थन किया कि बच्ची को हेल्दी खाना खिलाना चाहिए, न कि किसी एक डायट के लिए मजबूर करना चाहिए. लोग कुछ भी कहें बच्ची की मां इस बात को लेकर परेशान है कि उनके वीगन होने के बाद वो बच्ची को कैसे मीट खाने दे !