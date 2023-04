पति को मरे 6 महीने नहीं हुए, उसके दोस्त को डेट करने लगी बीवी, बोली- 'वो मुझे देखकर खुश होंगे'

Woman Has Affair With Husband’s Friend after His Death: ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इतनी ज्यादा जल्दी हो जाती हैं कि इंसान कुछ समझ ही नहीं पाता. ऐसी ही कुछ दुर्घटनाओं में से एक है – किसी अपने का दुनिया छोड़कर चले जाना. इस दुख से बाहर निकलने का सबका अपना तरीका होता है, लेकिन कई बार कुछ कहानियां बहुत ही अजीब हो जाती हैं. कुछ ऐसी ही कहानी है इंग्लैंड की रहने वाली जो मैत्थ्यूज़ की.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के बर्कशायर में रहने वाली जो मैत्थ्यूज़ 54 साल की हैं और अपना पब चलाती हैं. उनके पति की मौत कैंसर जैसी असाध्य बीमारी की वजह से हो गई. चूंकि ये उनकी ज़िंदगी में आने वाला बड़ा सदमा था, लेकिन उन्हें जिस तरह दुख मिला, उसी तरह उसे बांटने वाला भी मिल गया. पति की मौत को 6 महीने ही हुए थे कि उनकी फीलिंग किसी और के लिए जागने लगी.

पति की मौत के बाद उनके दोस्त के अफेयर

जो की मुलाकात उनके पति कीथ से 1999 में हुई थी, जब उनकी उम्र 30 साल थी. कीथ एक डीजे थे, जो काफी खुशमिज़ाज़ थे. इस दौरान कीथ ने जो को अपने बेस्ट फ्रेंड स्टीफेन से भी मिलवाया था. स्टीफेन ने जो को पसंद किया लेकिन उनके बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं था. कीथ और जो की शादी साल 2004 में हो गई. वे बताती हैं कि उनके पति काफी एक्टिव और स्वस्थ थे लेकिन उन्होंने कुछ दिक्कतों के बाद जब टेस्ट कराया तो कीथ को स्टेज 4 कैंसर निकला. साल 2020 में उनके पति की मौत सिर्फ 55 साल में हो गई.

दुख ने जोड़ दिया नया रिश्ता

पति की मौत ने जो को तोड़ दिया लेकिन इसी दौरान वे अपने पति के दोस्त स्टीफेन से मिलती-जुलती और बात करती रहीं. इसी वक्त स्टीफेन अपने पुराने रिश्ते से निकले थे. ऐसे में दोनों कीथ की बातें करते रहते थे. उनकी ये बातें और मुलाकातें ऐसा रंग लाईं कि दोनों 6 महीने के अंदर-अंदर ही कपल बन गए. उनकी कैमिस्ट्री अच्छी थी, ऐसे में दोनों अब आगे की ज़िंदगी साथ-साथ गुजारना चाहते हैं.