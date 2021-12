Weird : 4 दोस्तों को लेकर डेट पर पहुंचा शख्स, फिर लड़की ने जो किया वो कमाल था !

Relationship को लेकर हर इंसान की अपनी एक्सपेक्टेशंस (Expectation with Date) होती हैं. हालांकि इस बात को कोई गारंटी नहीं रहती कि आप डेट पर जा रहे हैं, तो सामने वाले शख्स के दिमाग में भी वहीं हो, जो आपके मन में चल रहा है. पेज ब्रायन ( Paige Bryan) नाम की एक महिला ने भी अपने साथ हुए एक ऐसे ही डेटिंग ब्लंडर (Date Gone Wrong) को दुनिया के सामने रखा. मज़ेदार बात तो ये रही कि इस डेटिंग (Man came on date with 4 friends) का अंजाम बेहद दिलचस्प रहा.