जन्म के तुरंत बाद किडनैप हो गई थी बच्ची, सच्चाई जानने के बाद उठाया बड़ा कदम !

Woman Forgives Her Fake Father : दुनिया में तरह-तरह के लोग होते हैं. कुछ लोग ईमानदार होते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें क्राइम करने में ज़रा भी संकोच नहीं लगता. चाहे वो छोटी-मोटी चोरी हो या फिर किसी का अपहरण कर लेना, ऐसे लोगों को कुछ गलत नहीं लगता. ऐसा ही हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जब एक महिला ने जन्म के तुरंत बाद ही छोटी सी बच्ची का अपहरण (Woman Set to Walk in Her Wedding with Fake Dad) कर लिया और उसे 17 सालों तक ये पता नहीं चला कि वे उसके मां-बाप नहीं किडनैपर्स हैं.

25 साल की माइक ज़ेफैनी का अपहरण केपटाउन में उनके जन्म के तुरंत बाद ही हो गया था और वे अपनी ज़िंदगी के 17 साल तक किडनैपर्स को ही अपना माता-पिता समझती रहीं. सिर्फ 3 दिन की उम्र में माइक की बेबी कॉट से उन्हें किडनैप कर लिया गया था और वे अगले तमाम सालों तक अपने बायलॉजिकल माता-पिता के बारे में कुछ नहीं जानती थीं.

बच्ची को चुराकर किया पालन-पोषण

माइक (Miche Zephany) का अपहरण करने वाली लावोना सोलोमन उसी वक्त एक मिसकैरेज से गुजरी थी, लेकिन उसने अपनी प्रेगनेंसी का नाटक जारी रखा. बाद में वो खुद नर्स के भेष में जाकर 3 दिन की बच्ची को चुरा लाई. लावोना और उसके पति माइकल ने बच्ची को पाला-पोसा और उसे कभी भी अपहरण के बारे में नहीं बताया. माइक के ब्वॉयफ्रेंड जस्टिन शेल्डन ने ये बात मिरर से बात करते हुए बताई. माइक को अपने माता-पिता से मिलने का मौका तब मिला, जब उसी के स्कूल की एक लड़की की शक्ल हूबहू माइक से मिलती थी. बाद में पता चला कि वो उसकी छोटी बहन कैसिडी थी. इसके बाद एक डीएनए टेस्ट से माइक को अपने माता-पिता मिल गए.

शादी में शामिल होंगे दोनों पिता

माइक के डीएनए टेस्ट के बाद जब पुलिस ने जांच की तो लावोना को अपहरणकर्ता पाया गया और उसे 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई. दिलचस्प बात तो ये थी लावोना के पति माइकल को भी इस बारे में नहीं पता था कि बच्ची उसकी नहीं बल्कि चोरी की है. फिलहाल माइक के दोनों पिता माइकल और मॉर्ने उसकी शादी में उसके साथ होंगे. माइक को अपनी किडनैपर मां से ज़रूर शिकायत है लेकिन वे पिता माइकल के करीब हैं क्योंकि माइक की बच्ची के जन्म के वक्त भी माइकल उसके साथ थे. माइक की ये अजीबोगरीब कहानी Paramount + नाम के चैनल पर दिखाई गई है.