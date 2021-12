कुत्ते को आती है सिर्फ स्पैनिश भाषा, इंग्लिश बोलने वाली मालकिन ने पीट लिया सिर !

Spanish Loving Dog : क्या जानवरों की भी कोई भाषा (Lnguage of Animals) होती है? क्या उन्हें एक्शन से ज्यादा दिलचस्पी भाषा सीखने में होती है ? अब इसका सही-सही जवाब तो शायद ही किसी को पता हो, लेकिन एक कुत्ता (Dog only understands Spanish) ऐसा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ स्पैनिश लैंग्वेज (Spanish Language Loving Dog) ही आती है. उसके सामने हिंदी, इंग्लिश या रशियन बोलो, वो रिएक्ट करता है तो सिर्फ स्पैनिश भाषा पर ही. अब मुसीबत उस मालकिन (Woman Frustrated as dog only understands Spanish) के लिए हो चुकी है, जो उसके रूप पर फिदा होकर डॉग को घर तो ले आई, लेकिन अब सिर पीट रही है.