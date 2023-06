Woman Gets Alive In Her Coffin: ज़िंदगी और मौत वाकई भगवान के हाथों में होते हैं. कई बार लोग परलोक जाकर भी लौट आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान की मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती है. एक ऐसी ही घटना इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें एक महिला मृत घोषित होने के 9 घंटे बाद फिर से जी उठी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना एक्वाडोर की है. यहां रहने वाली 76 साल की महिला बेला मोंटोया ( Bella Montoya) को मार्टिन इकाज़ा हॉस्पिटल के स्टाफ ने मृत घोषित कर दिया था और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चलने लगी थी. इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर मौजूद सारे लोग दंग रह गए. किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वे ताबूत में लिटा चुके थे, वो ज़िंदा हो गई हैं.

मरने के बाद जी उठी महिला

बेला मोंटोया ( Bella Montoya) को अस्पताल की ओर से मृत घोषित करने के बाद उन्हें ताबूत में रखकर दफनाने की प्रक्रिया चल रही थी. ताबूत में 4 घंटे रखने के बाद जब उनके परिजनों ने कपड़े बदलने के लिए इसके खोला तो बेला की सांसें चल रही थीं और वो बांए हाथ से ताबूत खटखटा रही थीं. उस वक्त उन्हें एंबुलेंस मिलने में भी दिक्कत आ रही थी. हालांकि उन्हें जैसे-तैसे अस्पताल पहुंचाया गया और अब उनकी हालत स्थिर है. धीरे-धीरे वो रेस्पॉन्ड भी करना शुरू कर चुकी हैं.

अस्पताल ने घोषित किया था मृत

इस घटना से घंटों पहले उनके बेटे उन्हें लेकर अस्पताल गए थे, जहां उन्हें कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से मृत घोषित किया गया था. बेला के बेटे के मुताबिक उन्हें हाइपरटेंशन और हार्ट की भी दिक्कत थी. उनका कहना है कि वे पहले अपनी मां को स्वस्थ होते देखना चाहते हैं, इसके बाद ही वे इस मामले पर आगे कोई एक्शन लेंगे. फिलहाल वे ऑक्सीजन पर हैं और उनके दिल की हालत स्थिर है.