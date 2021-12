सरेआम महिला ने बॉस को दी गाली, फिर कोर्ट जाकर लिया लाखों का मुआवज़ा भी !

कई बार हम गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जो नहीं करना चाहिए. क्रोध में किसी को गाली देना (Woman Abuses Boss) या मारना भी ऐसे ही कृत्य हैं. ऑस्ट्रेलिया (Australia News) में एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ. दफ्तर गई महिला (Woman Insults Everyone in Office) को किसी बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बॉस को भी नहीं छोड़ा और सरेआम उन्हें गाली दे दी. ऐसी स्थिति में कंपनी ने महिला के बारे में एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बदले उन्हें खुद ही लाखों का नुकसान (Woman Gets Compensation Even After Misbehave) झेलना पड़ गया.