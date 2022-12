महिला की अदाएं देख कहते हैं लोग, 'तुम इस नौकरी के लिए परफेक्ट', लेकिन असल उम्र जानकर हो जाते हैं हैरान!

Woman Looks Younger Than Her Age: हर किसी को अपनी उम्र से कम दिखने की चाहत होती है. कई बार हम ऐसे लोगों से टकराते हैं, जो अपनी असल उम्र से ज्यादा दिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपनी उम्र से कम दिखते हैं. ऐसे लोगों को मानो कुदरत एंटी एजिंग टेक्निक के साथ बनाकर भेजती है. ऐसी ही एक महिला (Woman Looks Younger Than Her Age) के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अपनी उम्र की आधी दिखती है.

महिला देखने में इतनी यंग लगती है कि कोई यकीन ही नहीं कर पाता है कि वो रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचने वाली है. जब लोग उसे नौकरी ऑफर कर देते हैं, तब उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी उम्र नौकरी करने की नहीं है. टिकटॉक पर मिसेज़ रॉबिंसन नाम से मौजूद महिला ने खुद ही बताया है कि न तो उसकी उम्र और न ही उसका पेशा कोई अंदाज़ा लगा पाता है. यही वजह है कि लोग उन्हें नौकरी ऑफर करने लगते हैं.

51 की उम्र में 20 की दिखती है महिला

मिसेज़ रॉबिंसन ने अपने वीडियो में लोगों को बताया है कि उनके यंग लुक्स की वजह से उनसे जलते भी हैं. उनकी पड़ोसन को वे ज़रा भी अच्छी नहीं लगतीं,जबकि उनकी उम्र के लोगों को ये यकीन ही नहीं होता कि वे 51 साल की हैं. तमाम लोग तो उन्हें 20 साल का मान बैठते हैं. मिसेज़ रॉबिंसन पहले टीचर थीं और लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि वे टीचर के लिहाज़ से कुछ ज्यादा ही आकर्षक हैं. उन्हें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पिता भी फ्लर्टी मैसेज करने लगते थे. इतना ही नहीं अपने गुड लुक्स को देखते हुए मिसेज़ रॉबिंसन ने 50 साल की उम्र में एडल्ट मॉडल के तौर पर डेब्यू किया है.

पति-पत्नी के उम्र का अंदाजा लगा पाएंगे? आगे देखें…

लाखों की संख्या में हैं फॉलोअर्स

मिसेज़ रॉबिंसन के टिकटॉक अकाउंट पर करीब 2 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उन्होंने अपने प्रोफाइल पर लिखा है – ‘मैं एक तरह की मज़ेदार मां हूं’. उनके अकाउंट पर अगर लोग उनकी खूबसूरती और जवां लुक्स की तारीफ करते हैं तो उन्हें ट्रोल करने वालों की भी कमी नहीं है. कुछ लोग उन्हें बूढ़ा कहते हैं तो उनके फैंस का कहना है कि वो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ें क्योंकि वे खूबसूरत हैं.