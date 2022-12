कैलपोल के इंजेक्शन से प्रेग्नेंट हो गई लड़की, बोली- 'लोगों को नहीं हो रहा यकीन, लेकिन मेरा बच्चा है सबूत'

Woman Gets Pregnant by Using Paracetamol Syringe: प्रेगनेंसी और बच्चे का जन्म यूं तो एक नेचुरल प्रॉसेस है, लेकिन जब इसमें कुछ समस्याएं पेश आती हैं, तो विज्ञान अपना चमत्कार दिखाता है. यही वजह है कि दुनिया भर में तमाम ऐसी क्लिनिक्स हैं, जो महिलाओं को मेडिकल प्रोसेस से बच्चे कंसीव कराती हैं. इस प्रक्रिया में अच्छा-खासा खर्च लगता है, लेकिन एक महिला ने ये सारा खर्च बचा लिया और वो घर बैठे ही अनोखे उपाय से प्रेगनेंट हो गई.

आपको ये बात सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन एक महिला ने लाखों रुपये का प्रोसिजर एक इंजेक्शन के ज़रिये कर लिया और दर्दनाशक इंजेक्शन की सीरिंज के ज़रिये प्रेगनेंट हो गई. द सन की रिपोर्ट के मुताबिक महिला का दावा है कि उसने कैलपोल इंजेक्शन की सीरिंज का इस्तेमाल किया और वो न सिर्फ गर्भवती हुई, बल्कि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दिया.

कैलपोल के इंजेक्शन से प्रेगनेंसी!

ये कारनामा इंग्लैंड के मैनचेस्टर की रहने वाली शैनन नज़रोविक (Shannon Nazarowicz)ने कर दिखाया है. 23 साल की शैनन ने बताया कि वो किस तरह कैलपोल सीरिंज का इस्तेमाल स्पर्म इंजेक्ट करने के लिए किया करती थी. 19 साल की उम्र में उसने इसी प्रक्रिया से बच्चा कंसीव कर लिया और वो अब एक बेटी की मां है. टिकटॉक पर महिला ने अपनी ये करामात बताई तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ. शैनन ने इस प्रोसीजर को होम इंसेमिनेशन कहा है और बताया है कि उनके पास एक स्पर्म डोनर था, जिसकी उन्होंने मदद ली.

सबूत को तौर पर दिखाई बेटी

शैनन नज़रोविक (Shannon Nazarowicz) के पोस्ट पर जब लोगों ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया तो उन्होंने सबूत के तौर पर अपनी बेटी को दिखाया. महिला का दावा है कि उसे जल्दी ही एक स्पर्म डोनर मिल गया था और 3 महीने तक कैलपोल की सीरिंज से स्पर्म इंजेक्शन के बाद भी उसकी प्रेगनेंसी की बात पता चली. लोगों ने इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दिए हैं. एक यूज़र ने कहा कि लोग ऐसा करते कैसे हैं? तो वहीं कई यूज़र्स ने माना कि वो इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं थे.