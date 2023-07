Woman is Daughter of Her Half Brother: हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ राज़ होते हैं, जो इंसान कई बार तो खुद भी नहीं जानता है. ये अगर पता चल जाएं तो इंसान की ज़िंदगी में उथल-पुथल मच जाती है. कुछ ऐसा ही एक राज़ एक महिला अपने सीने से दबाए बैठी है, जिसे उसने दुनिया को तो बताया है लेकिन उस शख्स को नहीं बताया, जिससे ये जुड़ा हुआ है.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक The Atlantic के Dear Therapist नाम के कॉलम में एक महिला ने बताया कि उसने शादी के बाद अपने सौतेले बेटे के ज़रिये एक संतान पैदा की. दिलचस्प बात ये है कि उसकी बेटी को ये पता ही नहीं है कि उसका सौतेला भाई ही उसका पिता है और जिसे वो पिता मानती है, वो दरअसल उसके दादाजी होंगे.

सौतेले बेटे से पैदा की संतान

महिला ने बताया है कि उसकी जब शादी हुई तो उसके बच्चे नहीं हो रहे थे. वहीं उसके पति के पहले से ही दो बच्चे थे. वे इसके लिए स्पर्म डोनर की मदद लेना चाहते थे लेकिन उनकी इच्छा थी कि बच्चा उनकी तरह ही दिखे. ऐसे में महिला ने स्पर्म डोनर के तौर पर अपने सौतेले बेटे से मदद मांगी और वो इसके लिए तैयार भी हो गया. महिला ने बताया कि वो स्पर्म बैंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड की ही जीन चाहिए थी. सौतेले बेटे की मदद से उसकी एक बेटी पैदा हुई, जो अब करीब 30 बरस की हो चुकी है.

लड़की नहीं पता कि भाई है उसका बाप

महिला ने आगे बताया है कि वो 30 साल से ये रहस्य अपनी बेटी से छिपाए हुए है. उसे नहीं पता कि उसका भाई उसका पिता है और पिता उसका दादा. जिसे वो बहन समझती है, वो मौसी है और उसकी भांजी उसकी मौसेरी बहन. अब वो अगर अपनी बेटी को सच बताना भी चाहे तो ये उसके लिए काफी शॉकिंग होगा क्योंकि उसके सारे रिश्ते ही उलट-पलट हैं.