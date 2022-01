पति की कार में कंडोम देख पत्नी ने चली चाल, बेवफाई का ऐसे लिया बदला

धोखा खाई पत्नी घायल शेरनी की तरह होती है. अपने पर आ जाए तो चीर-फाड़ कर रख देगी. सलमान खान के डॉयलाग से मेल खाती ये लाइनें उन औरतों के लिए बिल्कुल सटीक हैं जो पति के धोखे को सिर झुकाकर चुपचाप मानने की बजाय उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं. फिर जो होता है वो तो खबरों के ज़रिए सुनने, पढ़ने और देखने को मिल ही जाता है. एक महिला ने पति के धोखे को उजागर करने के लिए जो क्रूर प्लान बनाया था उसे खुद ही सोशल साइट फेसबुक (Facebook) पर पोस्ट कर दिया. जिसे बाद में सोशल प्लेटफॉर्म Reddit पर भी पोस्ट कर दिया गया. जहां लोगों ने अपनी अलग-अलग राय पेश की.

महिला का शक बेबुनियाद नहीं था. उसकी योजना ने अपना काम किया और वो नाम सामने आ गया तो पति की बेवफाई में उसका साथ दे रहा था. पति-पत्नी के बीच में एंट्री करने वाले का नाम जानकर महिला अंदर तक टूट गई. उसे अपनों के ही धोखे का शिकार होना पड़ा था.

सुरक्षा कवच में लगी सेंध तो खुल गया भेद

कार में कंडोम देखने के बाद से ही पत्नी धोखे का सच जानने के लिए बेताब थी. वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे इन सवालों के साथ उसे अपने पति का सामना भी न करना पड़े और सच सामने आ जाए. लिहाज़ा उसने कंडोम के हर पैकेट में एक बहुत छोटा छेद किया फिर सारे पैकेट्स को एक मिर्च लिक्विड (Habanero pepper) में भिगो दिया, उसके बाद उसे सुखाकर वापस कंडोम के डिब्बे मे डालकर कार में रख दिया. उसने पति के सो कर उठने के पहले इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया और वापस कमरे में आ गई. उठने के बाद पति ने अपनी मां की मदद के लिए जाने की बात कही और घर से निकल गया. कई घंटो बाद फोन की घंटी बजी. फोन महिला की बेस्ट फ्रेंड का था.

पति-पत्नी के बीच हुई एंट्री तो बज गई घंटी

फ्रेंड ने उससे अपनी एक परेशानी साझा करने और उसका उपाय पूछने के लिए कॉल किया था. दरअसल सहेली ने बताया की उसे अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन बनाने के बाद बहुत जलन हो रही है. जो असहनीय है. कुछ घंटो बाद जब पति घर आया तो वो भी कुछ परेशान और दर्द में लग रहा था. उसने आते ही बर्फ का थैला लिया और प्राइवेट पार्ट पर इस्तेमाल करते हुए वहां थोड़ी जलन होने की बात कही. अब सब कुछ साफ था. एक ही वक्त पर पति और सहेली दोनों ने वहीं समस्या बताई जिसकी तैयारी महिला ने खुद ही की थी. अब सच उसके सामने था. वो अपनों के धोखे से आहत थी. उसने एक ही झटके में अपने पति और दोस्त दोनों ( Lost her husband and best friend) को खो दिया.