महिला को है कीटाणुओं से ऐसा खौफ, शॉपिंग के लिए किराये पर ले लेती है पूरा सुपरमार्केट

Weird Phobia : दुनिया में अलग-अलग लोगों (Bizarre Phobias of People) को तरह-तरह की चीज़ों से डर लगता है. किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो किसी को पानी से. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें कीटाणुओं (Woman having Germaphobia) के लग जाने का डर रहता है. यूनाइटेड स्टेट्स (United States News) में रहने वाली एक महिला को कीटाणुओं से इतनी नफरत (Woman Hates Germs) है कि वो शॉपिंग के लिए जाते वक्त पूरा सुपरमार्केट (Woman Rents Supermarket for shopping) ही किराये पर ले लेती है, ताकि उसे कीटाणु नहीं लगें.