महिला ने रचा अपनी 'मौत' का ड्रामा, ऐसा शैतानी दिमाग लगाया, पुलिस भी रह गई सन्न!

Woman Hunted and Murdered Her Lookalike To Fake Own Death: आपने दुनिया में तमाम शातिर अपराधियों के बारे में सुना होगा. वे किस तरह अपने पूरा प्लान को सोच-समझकर अंजाम देते हैं. कुछ ऐसी ही एक शातिर दिमाग महिला अपराधी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने अपनी मौत का ड्रामा रचने के लिए किसी और की जान ले ली. ये कोई दुश्मनी का मामला नहीं था बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे लोगों के लिए खतरे की घंटी है.

ब्यूटीशियन का काम करने वाली शाहराबन नाम की महिला ने अपनी मौत का ड्रामा रचने के लिए एक मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया. ये काम भी उसने सोशल मीडिया का सहारा लेकर किया और पहले तो पुलिस को गुमराह करने में भी कामयाब रही. इस पूरे मामले में जो चीज़ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि उसने अपना शिकार इंस्टाग्राम से चुना था और वो पहले से उसे बिल्कुल भी नहीं जानती थी.

इंस्टाग्राम से ढूंढी हमशक्ल लड़की

आरोपी शाहराबन के की उम्र 24 साल है और वो जर्मन इराकी ब्यूशियन है, जो म्यूनिख में रहती थी. पिछले साल अगस्त में पुलिस को एक महिला की लाश मर्सिडीज़ गाड़ी में मिली. पुलिस ने इसे शाहराबन का शव समझा और परिवार वालों की मदद से इसे पहचाना थी. हालांकि जब शव की ऑटोप्सी हुई, तो पुलिस को शक हुआ. जिस लड़की का शव उन्हें मिला था, वो शाहराबन नहीं बल्कि 23 साल की ब्यूटी ब्लॉगर खदीद्जा थी. खदीद्जा और शाहराबन का रिश्ता सिर्फ इतना था कि वो दोनों एक जैसी दिखती थीं. रंग-रूप और बाल तक एक जैसे ही थे, जिसका फायदा किसी और ने नहीं बल्कि खुद शाहराबन ने उठाया. जानकारी के मुताबिक शाहराबन ने उसे इंस्टाग्राम के ज़रिये ढूंढा था.

आखिर क्यों किया हमशक्ल का मर्डर

पुलिस को जांच में पता चला कि शाहराबन ने कई फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए थे, जिनसे वो मर्डर के हफ्ते भर पहले अपने जैसी दिखने वाली महिलाओं को ढूंढा करती थी और उनसे मिलने की कोशिश करती थी. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर खदीद्जा को ब्यूटी प्रोडक्ट दिखाने के बहाने बुलाया था और जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी. उसे 50 बार चाकू से मारकर चेहरा भी बिगाड़ने की कोशिश की गई, ताकि उसकी पहचान न हो सके. बताया जा रहा है कि उसने ऐसा पारिवारिक विवाद से बचने के लिए किया, जबकि फैमिली से कुछ और बोलकर गई थी. पुलिस ने केस डिकोड करने के बाद उसे ब्वॉयफ्रेंड समेत गिरफ्तार किया.