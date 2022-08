शादी में 70 सहकर्मी दोस्तों को बुलाया और पहुंचा सिर्फ 1 ! झल्लाई दुल्हन ने छोड़ दी नौकरी

Bizarre Reason to Resign Job : इंसान एक सामाजिक प्राणी है और वो जहां भी रहता है, उसके अपने दोस्त-मित्र होते ही हैं. भले ही आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हों, जहां आपका सफर कभी भी खत्म हो सकता है, फिर भी आपका एक सर्किल बन ही जाता है. इन दोस्तों को ही आप अपनी खुशी में शरीक होने के लिए बुलाते हैं. चीन में एक लड़की ने भी ऐसा ही किया और अपनी शादी में ऑफिस के 70 दोस्तों (No Colleagues Reaches in Woman’s Wedding) को बुलाया, लेकिन उसके साथ जो हुआ, वो वाकई दिल दुखाने वाला है.

हर कोई चाहता है कि उसकी खुशियों में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और वो शादी जैसा बड़ा दिन सबके साथ सेलिब्रेट करे. जब ऐसा नहीं होता है, तो दिल टूटना लाज़मी है. चीन में एक लड़की ने भी अपनी शादी में कुल 70 सहकर्मियों को इनवाइट किया था. हालांकि जिस दिन उसकी शादी थी, वहां उसके साथ काम करने वाला सिर्फ एक ही शख्स पहुंचा. ये देखकर लड़की दुखी हो गई और उसने ऐसा कदम उठाया, तो हैरान करने वाला था.

2 महीने पहले बुलाया, फिर भी कोई नहीं आया

चीन के एक दफ्तर में काम करने वाली महिला की शादी जब तय हुई, तो उसने अपने ऑफिस में इसका निमंत्रण करीब 2 महीने पहले ही दे दिया. उसने करीब 70 लोगों को अपना शादी में आने के लिए इनविटेशन दिया था. हालांकि जिस दिन शादी हुई, 70 में से सिर्फ 1 शख्स पहुंचा, जो उसके अंडर काम सीख रहा था. दुल्हन को इसकी वजह से 6 टेबल्स पर सर्व किया जाने वाला खाना फेंकवाना पड़ा और अपने पूरे परिवार के आगे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. महिला को ये बात इतनी ज्यादा खल गई कि उसने अगले ही दिन अपनी नौकरी छोड़ दी.

इससे पहले एक घटना और भी ऐसी आई थी, जिसमें एक शख्स ने अपने दफ्तर पर भारी-भरकम जुर्माना इसलिए ठोंक दिया था क्योंकि उन्होंने बिना बताए ही उसके बर्थडे की पार्टी रख दी. उसे इस तरह के समारोह से दिक्कत थी, ये जानने के बाद भी रखी गई पार्टी को लेकर शख्स कानूनी दांवपेंच तक पहुंच गया था. वहीं हाल ही में एक महिला ने अपने सहकर्मी पर आरोप लगाया था कि उसने इतनी ज़ोर से उसे गले लगाया कि महिला की पसलियां टूट गईं.