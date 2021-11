Weird: सैंडविच खाकर मरने के कगार पर पहुंच गई महिला, हर दूसरी चीज़ से है एलर्जी

Rare Medical Condition : कई बार आपने देखा होगा कि अगर किसी से एलर्जी (Rare Allergic Conditions) हो और पता न चले तो हालत बेहद खराब हो जाती है. अब ये एलर्जी (Bizarre Allergies) एक-दो चीज़ों से हो तो मैनेज करना आसान होता है, लेकिन अगर किसी को लगभग हर चीज़ से एलर्जी हो तो उसकी ज़िंदगी बेहद मुश्किल हो सकती है. ब्रिटेन (Britain News) में रहने वाली एक महिला (Woman is allergic to almost everything) के साथ ऐसा ही हुआ. उसे गर्म पानी से लेकर खाने-पीने की हर दूसरी चीज़ से एलर्जी है.