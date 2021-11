'प्रेमी' शेर से मिलने लाल गुलाब लेकर चिड़ियाघर पहुंची महिला, बाड़े में कूद कहा- I Love You

दुनिया में कई तरह के सनकी लोग रहते हैं. ये कब क्या कर दें इसका कोई ठिकाना नहीं है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही सनकी महिला की तस्वीरें वायरल हो रही है, जो एक शेर के प्यार में पागल (Woman In Love With Lion) हो चुकी है. इस महिला ने अपने प्यार के पागलपन में शेर के बाड़े में कूदने का फैसला किया. इसके बाद शेर के बेहद नजदीक जाकर उसने आइल लव यू और आई मिस यू (Woman Saying I Love You To Lion) भी कहा. ये अजीबोगरीब घटना अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित ब्रोंक्स जू में हुई.

जानकारी के मुताबिक़, 11 नवंबर को एक महिला अपने पति के साथ जू में घूमने आई थी. महिला ने लाल रंग के कपड़े पहने थे और उसके हाथ में लाल गुलाब थे. महिला ने अचानक शेर के बाड़े में छलांग लगा दी. इसके बाद उसने शेर के सामने प्यार का इजहार किया. इस घटना को खुद उसके पति ने रिकॉर्ड किया. महिला इस दौरान शेर को बार-बार आई लव यू कहती सुनाई दी.

लाल ड्रेस और गुलाब लेकर बाड़े में कूदी महिला

महिला के पति ने लोकल न्यूज चैनल को बताया कि उसकी बीवी को इस शेर से ख़ास लगाव है. इस कारण वो शेर के बाड़े में गुलाब के साथ कूदी थी. हालांकि, महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उसे तुरंत बाहर निकाल लिया गया. घटना को लेकर चिड़ियाघर ने बताया कि महिला और शेर के बीच तार की दीवार थी. लेकिन फिर भी महिला पर एक्शन लिया गया है क्यूंकि उसने रूल्स तोड़े हैं. जिस बैरियर को महिला ने तोड़ा, वो भी मना था.

2019 में इसी चिड़ियाघर में ऐसी ही एक घटना हो चुकी है

बात अगर इतिहास की करें, तो इस घटना ने 2019 में इसी चिड़ियाघर में हुई सेम इसी घटना की याद दिला दी. तब भी एक महिला इसी जगह पर शेर के बाड़े में कूद गई थी. कई लोग जिन्हें वो घटना याद है ने कहा कि ये वही महिला है. साथ ही इस बार कूदी महिला भी बार बार मैं फिर से मिलने आई हूं- कहती सुनाई दी. इससे भी कई लोग इस बात से सहमत नजर आए कि ये वही महिला है. फिलहाल महिला को पकड़ लिया गया है और मामले की जांच शुरू हो गई है.