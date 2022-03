लड़की की 'नौकरी' देखकर चौंक गए लोग, सिर्फ मां-बाप के पैसे उड़ाकर करती है मेक-अप !

दुनिया अलग-अलग लोगों से भरी पड़ी है. कुछ लोग इतने खुद्दार होते हैं कि 18 साल की उम्र पार करने के बाद वे अपने लिए पैसे घरवालों से मांगने के बजाय खुद कमाते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि अच्छी-खासी उम्र बीत जाने के बाद भी कुछ करते ही नहीं. कुछ ऐसा ही कहना है एक लड़की (woman just does make up and sleep all day) का, जो सिर्फ मां-बाप के पैसों पर ऐश (Girl Just do Makeup being at home) कर रही है.

TikTok पर लड़की ने खुद अपनी इस लाइफस्टाइल को दुनिया के सामने फ्लॉन्ट करते हुए कहा है कि वो इतनी सुंदर है कि उसे काम करने के बजाय इस पर ध्यान देते हुए दिन बीत जाता है. लड़की (Stay-at-home daughter Job) अपने बाल कंघी करते हुए और मेकअप करते हुए दिखाई दे रही है, साथ ही ये भी बताती है कि घर पर रहना भी किसी नौकरी की तरह होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखना होता है.

सुंदर होने की भी अपनी ‘टेंशन’ है

वीडियो में लड़की कैप्शन लिखती है – ‘सुंदर होने की भी अपनी चिंताएं हैं’. इतना ही नहीं लड़की ने अपनी बेरोज़गारी पर घमंड दिखाते हुए ”unemployed”, “perfect” और “doll” जैसे हैशटैग्स का भी इस्तेमाल किया है. लड़की अपने माता-पिता के साथ घर में रहती है और सिवाय मेकअप के अलावा कोई काम नहीं करती. वो इस वीडियो के ज़रिये मज़ाक उड़ाते हुए कहती है कि घर पर रहना कोई कम काम नहीं होता. उसके इस वीडियो को अब तक 1,80,000 बार देखा जा चुका है और लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है.

लोगों ने दी मज़ेदार प्रतिक्रिया

वीडियो को देखने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए लोगों ने एक से बढ़कर एक मज़ेदार कमेंट दिए हैं. एक यूज़र ने लिखा – ‘2 बजे उठकर मेकअप करना इनके परिवार के लिए काफी है.’ वहीं एक दूसरे यूज़र ने कहा -फिर तो बेड पर पड़े रहकर पूरे टाइम सोना भी अपने आपमें नौकरी हुई. कुछ यूज़र्स ने इसमें लड़की के साथ-साथ उसके परिवार की भी गलती बताई है और कहा है कि वे अपनी मां का आभार जताते हैं, जिन्होंने उन्हें काम करना सिखाया.