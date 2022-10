प्लास्टिक के थैले में अपना 'दिल और जिगर' पैक करके रखती है लड़की, अलमारी में दे रखी है जगह !

Woman Keeps Her Heart in Plastic Bag: दुनिया में तरह-तरह के लोग रहते हैं और उनकी अपनी समस्याएं होती हैं. कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती हैं, जो डॉक्टरों को भी हैरान कर देती है. ऐसी ही अजीबोगरीब कंडीशन के साथ एक लड़की जन्मी है, जिसका दिल सामान्य स्थिति में नहीं है. वो 200 सर्जरी से गुजर चुकी है, जिसमें दिल और जिगर का ट्रांसप्लांट भी शामिल है.

जेसिका मैनिंग (Jessica Manning) नाम की 28 साल की लड़की अलग ही मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुई है. आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अपने दिल और लिवर को प्लास्टिक के बैग में पैक करके अलमारी में रखती है. लड़की की ज़िंदगी मशीनों पर चल रही है, फिर भी वो लोगों हार्ट डिज़ीज़ से सर्वाइव (Rare Heart Disease) करने का हौसला दे रही है.

5 ओपन हार्ट सर्जरी और 200 ऑपरेशन

28 साल की जेसिका न्यूज़ीलैंड में रहती हैं और उन्हें जन्मजात तौर पर दिल से जुड़ी बीमारी है. उसका दिल लगभग आधा विकसित था, जिसमें छेद और लीक करने वाले वॉल्व्ज़ थे. Truly की रिपोर्ट के मुताबिक अपने तीसरे बर्थडे तक उसकी दो ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ कुछ साल ही ज़िंदा रह पाएगी. हालांकि अब वो 28 साल की हो चुकी है और उसकी 200 से ज्यादा सर्जरीज़ हो चुकी हैं. इनमें 5 ओपन हार्ट सर्जरी भी शामिल है. दो पेसमेकर सर्जरी और एक एमरजेंसी लंग सर्जरी के साथ 25 साल की उम्र तक उसका हार्ट और लिवर ट्रांसप्लांट हो चुकी था. जेसिका ने Truly से बात करते हुए बताया कि ये सोचना बहुत अजीब लगता है कि उनकी छाती में एक मशीन है और मेरे अपने दिल की जगह दूसरे का दिल मेरे शरीर में धड़क रहा है.

अलमारी में रखे हैं दिल और लिवर

जेसिका पूरे 53 दिनों तक ICU में रहीं. 14 दिन तक वार्ड और 21 दिन रीहैबिलिटेशन सेंटर में रहने के बाद वे सामान्य ज़िंदगी जीने लगीं. वो बात अलग है कि उनकी छाती और पेट पर सर्जरी से बहुत से निशान हैं, जिस पर वो गर्व करती हैं. सर्जरी के बाद उनका दिल और लिवर यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए गया. 10 महीने बाद जब ये अंग वापस मिले तो वो इसे घर पर रखने लगी. ये आटे के गोले की तरह है, जिसे वो प्लास्टिक बैग में रखकर अपनी अलमारी में रखती हैं. वे अपने टिकटॉक वीडियो के ज़रिये भी इसे दिखाकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जागरूकता फैलाती हैं. उन्हें लाखों लोग देखते हैं और उनकी हिम्मत की तारीफ करते हैं.