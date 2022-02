ब्यूटी पार्लर के पैसे नहीं दिए, तो महिला ने ब्वॉयफ्रेंड को किया अगवा, दी खौफनाक सज़ा !

महिलाओं को खूबसूरत दिखने का शौक होता है और वे इसके लिए तरह-तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी कराती हैं. हालांकि कोई अपने पार्टनर को अगर सिर्फ इसलिए टॉर्चर करे क्योंकि वो उसके महंगे ट्रीटेमेंट का बिल (Woman Tortured Boyfriend for not paying her botox) नहीं देता तो वाकई ये चौंकाने वाली बात है. एक ब्रिटिश (Britain News) महिला ने ऐसा ही किया अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे.

सराह डेवीज़ नाम की 33 साल की महिला ने अपने ब्वॉयफ्रेंड को 12 घंटे तक अगवा रखा और उसे अजीबोगरीब तरीकों से टॉर्चर किया. सैलफोर्ड की रहने वाली सराह चाहती थी कि उसका ब्वॉयफ्रेंड उसके लिप बोटॉक्स के लिए पैसे दे. जब ब्वॉयफ्रेंड ने ऐसा नहीं किया तो भड़की महिला ने वो कर डाला, जिसकी उम्मीद उसके ब्वॉयफ्रेंड को बिल्कुल नहीं थी.

बोटॉक्स के पैसे नहीं दिए, तो दर्दनाक सज़ा दी

3 बच्चों की मां सराह का मार्क केनेडी नाम के शख्स से अफेयर था. सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाली सराह ने लिप बोटॉक्स का ट्रीटमेंट कराया, जिसके लिए वो अपने ब्वॉयफ्रेंड से पैसे चैहती थी. जब केनेडी ने उसे पैसे नहीं दिए तो सराह ने एक खौफनाक प्लान बनाया. महिला ने केनेडी पर अपनी 2 साल की बच्ची को मॉलेस्ट करने का आरोप लगाया और उसे किडनैप करके गुनाह कबूल कराना चाहा. इसके लिए उसने केनेडी को 12 घंटे तक अगवा रखा. टॉर्चर करने के लिए उसके सिर पर गरम पानी डाला गया और उसके हाथ को सिगरेट से जलाया गया. महिला के साथ उसका एक पुरुष दोस्त भी था, जो उससे वीडियो कनफेशन चाहता था.

ब्वॉयफ्रेंड ने पुलिस को बताई कहानी

आरोपियों ने उस शख्स की मां से 10 लाख रुपये की मांग भी की. उनके चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित ने बताया कि महिला ने अपने दोस्त के साथ आकर उसे पकड़ लिया और टॉर्चर करना शुरू कर दिया. आखिरकार जब मामला कोर्ट में मामला पहुंचा तो जज ने केनेडी के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद बताते हुए उन्हें अगवा करने वाले स्टीवेन को 9 साल की जेल की सज़ा दी गई है. पीड़ित केनेडी और सराह की मुलाकात फेसबुक पर पिछले ही साल हुई थी और वे साथ रहने लगे. जब केनेडी को अपनी पैतृक संपत्ति के पैसे मिलने वाले थे, तब सराह ने ये सारा खेल रचकर उससे पैसे हड़पने चाहे.