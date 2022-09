खूबसूरत दिखने के लिए पार्लर गई थी लड़की, घर लौटी तो चेहरे पर थीं चार-चार भौहें!

Beauty Treatment Gone Wrong: हर कोई चाहता है कि जब वो अपने दोस्तों-यारों के बीच बैठे, तो सबसे खूबसूरत दिखे. खासतौर पर अगर हम किसी ट्रिप पर जाने वाले हैं, जहां ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक होनी है, फिर तो सुंदर दिखना बनता ही है. एक महिला ने भी कुछ ऐसी ही ख्वाहिश की थी, लेकिन वो गलत पड़ गई. जब वो पार्लर से लौटी तो उसका चेहरा सुंदर दिखने (Woman With Four Eyebrows) के बजाय बेहद भयानक नज़र आ रहा था.

दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने से पहले महिला खूबसूरत बनने के लिए सैलून गई थी, लेकिन जब वो घर लौटी तो उसके चेहरे पर एक नहीं चार-चार आईब्रोज़ मौजूद थीं. ये दुर्घटना थाईलैंड की रहने वाली निपाप्रॉन मीकिंग (Nipapron Meeking) के साथ हुई थी. उसे अपनी शक्ल देखकर समझ ही नहीं आया कि वो इसे कैसे ठीक करेगी.

सुंदर के बजाय बन गई कुरूप

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक निपाप्रॉन मीकिंग (Nipapron Meeking) सैलून गई थी, ताकि वो दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने से पहले थोड़ी अलग और सुंदर दिखाई दे. जब वो पार्लर से लौटी तो उसका कॉन्फिडेंस जा चुका था, क्योंकि उसके माथे पर दो के बजाय चार-चार आईब्रोज़ दिखाई दे रही थीं. रेयॉन्ग प्रोविंस की रहने वाली मीकिंग ने अपने इस ट्रीटमेंट के लिए £35 यानि 3200 रुपये से ज्यादा खर्च किए थे, लेकिन रिजल्ट के तौर पर जो दिखा, वो भयानक था.

इस तरह सुधारी गई गलती

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मीकिंग की ये हालत करने के बाद सैलून भी बंद हो गया और उसके मालिक का पता ही नहीं चला. ऐसे में उसने एक टैटू आर्टिस्ट की मदद से इसे ठीक किया. कॉस्मेटिक टैटू आर्टिस्ट Pattawee Phumkasem ने 3 महीने के अंदर मीकिंग के पुराने आईब्रो टैटू को हटाया और इसके बाद नई आईब्रो बनाई. इससे पहले मीकिंग 3 टैटू आर्टिस्ट्स के पास जा चुकी थीं, जिन्होंने उन्हें मना कर दिया था. वहीं Pattawee Phumkasem ने मुफ्त में उनका ये काम किया.