Video : लड़की ने चिप्स के पैकेट बनाई शानदार साड़ी, देखने वाले हुए हैरान !

स्नैक्स के तौर जो चीज़ पूरी दुनिया पर राज करती है वो आलू के चिप्स ही हैं. चाहे विदेश हो या फिर अपना देश, आलू के चिप्स का पैकेट देखते ही अच्छे-अच्छों का दिल मचल जाता है. ये भी मानना पड़ेगा कि चिप्स खाते हुए लोग अक्सर पैकेट गिनते नहीं हैं, न ही कोई इन्हें इकट्ठा (Saree Out Of Chips Packets) करके रखता है. हालांकि एक लड़की ने ऐसा किया और इन पैकेट्स (Woman Made Saree by Chips Packet) से अपने लिए तैयार कर ली चमचमाती हुई साड़ी.

यूं तो चिप्स के अलग-अलग ब्रांड और अलग-अलग फ्लेवर्स आते हैं, लेकिन लड़की ने अपने पसंदीदा फ्लेवर वाले चिप्स के पैकेट इकट्ठा किए हैं और इसे बेहद क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल किया है. सुनकर आप थोड़ा चौंक ज़रूर गए होंगे लेकिन वाकई चिप्स के पैकेट्स को जोड़कर जिस तरह की साड़ी लड़की ने तैयार की है, वो कमाल है.

सिल्वर और ब्लू कलर की साड़ी

वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में एक लड़की नीले रंग के पैकेट में आलू के चिप्स खाती हुई दिखाई दे रही है. वो थोड़ी देर सोचती है और फिर अगले ही पल सड़की नीले और चांदी के रंग के कॉम्बिनेशन वाली साड़ी पहने हुए नज़र आ रही है. ब्राइट सिल्वर कलर की साड़ी है, जबकि उसका बॉर्डर नीले रंग के पैकेट से बना हुआ है. बाकायदा पल्लू और ब्लाउज़ को भी डिज़ाइन किया गया है, जिसे देखकर आप लड़की की मेहनत को मान जाएंगे.

लोगों ने दिए अलग-अलग कमेंट

इस वीडियो को Instagram पर bebadass.in.नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसका ओरिजनल वीडियो mae.co.in. की ओर से साझा किया गया था. वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और हज़ारों लोगों ने इसे पसंद भी किया है. लोगों ने वीडियो पर मिले-जुले कमेंट दिए हैं. कुछ यूज़र्स ने लड़की की क्रिएटिविटी की तारीफ की है तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बाकी रंगों के पैकेट्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है.