लड़की ने 28 साल बड़े शख्स से की शादी, लोग समझते हैं बाप-बेटी की जोड़ी

कहते हैं प्यार में मजहब, अमीरी-गरीबी जैसी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता. हालांकि आज के ज़माने में इंसान की उम्र से भी रिश्ते में कोई फर्क नहीं आता. तभी तो एक 22 साल की लड़की (22 years old girl married 50 years old man) ने अपने जीवनसाथी के तौर पर 50 साल के शख्स (Woman Married with 28 Years Older Man) को चुन लिया. वो बात अलग है कि देखने वाले उनकी इस जोड़ी को बाप-बेटी की जोड़ी समझ बैठते हैं.

मेडिकल असिस्टेंट स्टूडेंट एलिज़ा गीगन फोर्ब्स (Eliza Geaghan-Forbes) की मुलाकात 50 साल के रिक से एक पेट्रोल स्टेशन पर हुई थी. उन्होंने एक-दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया था और 4 साल की डेटिंग के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अपनी जिंदगी वे एक साथ ही जिएंगे. लोग भले ही उन्हें देखकर बेमेल जोड़ी समझते हों, लेकिन वे इस रिश्ते में काफी खुश हैं.

4 साल पहले हुई थी मुलाकात

Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक एलिज़ा और उनके पति रिक की मुलाकात 4 साल पहले साल 2018 में हुई थी. उस वक्त एलिज़ा की उम्र 18 साल और रिक की 46 साल थी. एलिज़ा बताती हैं कि उन्हें रिक देखते ही पसंद आ गए थे, लेकिन रिक की ओर से इस तरह के जज़्बात नहीं दिख रहे थे. फिर उन्होंने रिक को फेसबुक पर ढूंढकर बात आगे बढ़ाई. अमेरिका मैने में रहने वाले इस कपल ने पिछले साल ही एक दूसरे से शादी कर ली. उनकी इस बेमेल जोड़ी को देखकर लोग काफी-कुछ कहते हैं लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता.

कपल के हैं 2 बच्चे भी

22 साल की एलिज़ा ने रिक के 2 बच्चों को भी जन्म दिया है. इनमें से एक की उम्र 19 साल और दूसरे की 5 महीना है. एलिज़ा का कहना है कि उम्र के अंतर को देखकर ज्यादा लोगों को लगता है जिसकी उम्र कम है, वो पीड़ित है लेकिन ऐसा नहीं होता है. वे इस बात को मानती हैं कि उन्हें शुरुआत में लोगों की बातों को लेकर चिंता हुई थी, लेकिन अब वे इस बात की परवाह नहीं करतीं. उनका मानना है कि रिक की उम्र भले ही ज्यादा हो लेकिन वे उनका ख्याल 20-25 साल के लड़के की ही तरह रखते हैं.