पिता ने लिखी ऐसी वसीयत, इकलौती बेटी को नहीं मिल पा रही 93 करोड़ की जायदाद !

Father’s Will Became Problem for Woman : हर माता-पिता अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ संपत्ति इकट्ठा करते ही हैं. कुछ लोग जीतेजी ही उन्हें ये संपत्ति दे देते हैं तो कुछ के मरने के बाद बच्चों को इसके बारे में पता चलता है. ऑस्ट्रेलिया (Australia News) की एक महिला के पिता भी उसे लिए 93 करोड़ की जायदाद छोड़कर गए हैं, लेकिन उसे एक शर्त की वजह से इसमें से एक पाई भी नहीं मिल पा रही.

क्लेयर ब्राउन (Clare Brown) नाम की महिला के पिता उसके लिए यूं तो 93 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, लेकिन उनकी एक शर्त की वजह से उसे इसमें एक पाई भी नहीं मिल पा रही. पिता की अंतिम इच्छा जब तक बेटी पूरी नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ कहलाने के लिए करोड़पति होगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई ऐशोआराम नहीं मिल पाएगा. आखिर बेटी से पिता ऐसा क्या चाहते थे, जिसकी वजह से उनकी बेटी आज इस मुश्किल में है.

छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाई बेटी

$12 million की प्रॉपर्टी के मालिक क्लेयर ब्राउन (Clare Brown) के पिता की सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश थी, जिसे वे चाहते थे कि बेटी पूरा कर दे. क्लेयर इस वक्त वेलफेयर पर अपनी ज़िंदगी जी रही हैं और कोई नौकरी नहीं करती हैं. पिता जीवन भर यही चाहते थे कि उनकी बेटी कोई ढंग की स्थायी नौकरी ढूंढ ले. उनके जीतेजी तो ऐसा नहीं हो पाया लेकिन वसीयत में लिखी इसी ख्वाहिश के चलते अब उनकी बेटी को पिता की संपत्ति भी नहीं मिल पा रही.

2 शर्तें बनीं जी का जंजाल

क्लेयर अपने परिवार से लगातार इस बात की विनती कर रही हैं कि वे उसे संपत्ति दे दें, लेकिन लीगल तौर पर ही ये पॉसिबल नहीं है. Now’s A Current Affair से बात करते हुए उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि इसमें दो शर्ते हैं- एक तो क्लेयर कोई नौकरी करें और दूसरा ये कि वे समाज के लिए कुछ योगदान हैं. चूंकि क्लेयर को हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर और ऑटिज़्म है, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं मिल रही. ऐसे में वे दो शर्तों की वजह से 93 करोड़ की प्रॉपर्टी से वंचित हैं.