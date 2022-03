महिला को है जूते खरीदने का जुनून, बेडरूम की दीवार पर सजा रखे हैं सैकड़ों Crocs Shoes !

Woman Has Weird Obsession : हर इंसान की अपनी पसंद और नापसंद होती है. किसी को कोई चीज़ इकट्ठा करने का शौक होता है तो कोई कुछ खरीदना चाहता है. कनाडा (Canada News) में रहने वाली एक महिला को एक ऐसा ही अजीबोगरीब शौक (Obsession of Shopping Shoes) है- रबड़ के जूते खरीदने का. उसे क्रॉक्स (Woman Obsessed With Crocs) इतने पसंद है कि महिला ने अपने घर के बेडरूम में बाकायदा कीलें गड़वाकर क्रॉक्स टांग रखे हैं.

अब ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी, महिला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसे तो जहां भी अच्छे क्रॉक्स दिखते हैं, वो उसे खरीदकर अपने साथ घर ले आती है. महिला के इस अजीबोगरीब कलेक्शन (Weird Hobby) में तरह-तरह के क्रॉक्स शामिल हैं. अपने इस शौक के चलते महिला खुद को क्रॉक क्वीन (“Croc queen”) कहती है.

बेडरूम की दीवार पर सजे हैं जूते

टिकटॉक पर रेयान नाम की महिला ने अपना ये अजीबोगरीब शौक लोगों को बताया है. उसने छोटे से वीडियो में अपने क्रॉक्स के कलेक्शन को भी दिखाया है, जो काफी इम्प्रेसिव है. रेयान ने अपने बेडरूम के एक पिक्चर में दिखाया है कि पूरी दीवार पर छोटी-छोटी कील के सहारे वो किस तरह अपने रंग-बिरंगे जूते टांगकर रखती है. इनकी संख्या 114 जोड़ी है. महिला वीडियो क्लिप में अपने इस कलेक्शन पर इतराती हुई खुद को क्रॉक क्वीन बता रही है. महिला के कुल 3 लाख फॉलोअर्स हैं और वो क्रॉक्स अम्बेसडर बनने के काबिल है.

दुनिया है क्रॉक्स की दीवानी

महिला के जुनून को देखकर अगर आप इसे नया समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है. रेयान के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए तमाम लोगों ने बताया कि उन्हें भी रबड़ के जूतों को लेकर ऐसा ही ऑब्सेशन है. इतना ही नहीं कुछ लोगों ने तो अपने पास मौजूद जूते के जोड़ियों की संख्या बता दी. रेयान ने जवाब में ये भी बताया कि उनके पास सिर्फ सैकड़ों क्रॉक्स ही नहीं हैं, इस पर लगाने वाली 700 एसेसरीज़ भी उन्होंने खरीद रखी हैं, जो जूतों पर लगाकर वो इनका लुक बदल देती हैं.