कभी बिल्लियों का खाना खाकर करती थी गुजारा, अब 5 स्टार से नीचे बात नहीं करती लड़की !

Woman Ate Cat Food to Survive : हर कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करना चाहतता है, जिससे उसकी ज़िंदगी आलीशान ढंग से कटे. हालांकि हर कोई अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता. एक ब्रिटिश लड़की के साथ भी ऐसा ही था. उसके दिन गुर्बत में चल रहे थे, तभी उसे एक ऐसा आइडिया मिला कि वो अब शानदार तरीके से ज़िंदगी जी रही है. कभी पैसे-पैसे को मोहताज रहने वाली लड़की (Woman having luxury dining for free) के पास अब खाने-पीने की कोई कमी नहीं है.

स्कूल-कॉलेज के दिनों में कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं होता कि हाथ खोलकर खर्च करता रहे, लेकिन सराह ग्रीन (Sarah Green) नाम की लड़की की हालत ये थी कि उसे बिल्लियों का खाना खाकर गुजारा करना पड़ता था. वो हर रोज़ पेट भरने के लिए जेब टटोलती रहती थी, लेकिन अब वो शानदार खाना रोज़ाना खा रही है, वो भी बिना कोई पैसे दिए हुए.

कैट फूड खाकर किया गुजारा

University of West London से मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रही 23 साल की सराह ग्रीन अपनी ज़िंदगी जीने के लिए खासा संघर्ष कर रही थीं. पार्ट टाइम नौकरी के बाद भी उन्हें हर रोज़ खाने-पीने के लिए सोचना पड़ता था. वे अपने फ्लैटमेट्स का शॉवर जेल चुराती थीं और अपने बाल खुद ही काट लेती थीं. यहा तक कि पास्ता और चिप्स खाकर उनका दिन कट जाता था. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक वे बिल्ली के लिए रखे हुए फ्लैटमेट्स के कैटफूड को भी कई बार चुराकर खाती थीं. ज़रूरी चीज़ों के लिए भी उन्हें अपने पैसे जोड़ने पड़ते थे. वे पढ़ाई छोड़ने के बारे में भी सोच रही थीं, तभी उन्हें एक आइडिया आया.

अब शानदार ज़िंदगी जीती है लड़की

सराह बताती हैं कि इंस्टाग्राम के देखते हुए उन्हें एक फ्री सोशल ऐप Bloc मिला, जो लंदन के बार और रेस्टोरेंट में जाने के बदले क्रिप्टोकरेंसी ऑफर कर रहा था. सराह ने इसे ट्राई किया और अलग-अलग बार और रेस्टोरेंट में जाने लगीं. कुछ ही हफ्तों में उनका क्रिप्टो बैलेंस बढ़ने लगा. उन्हें उम्मीद से बेहतर रिजल्ट मिला और वे अपनी क्रिप्टोकरेंसी से कॉस्मेटिक्स से लेकर कोई भी सामान खरीद सकती थीं. सराह ने इसे गंभीरता से लेते हुए कुछ ही महीनों में £5,000 यानि करीब 5 लाख रुपये का बैलेंस इकट्ठा कर लिया और शानदार ज़िंदगी जीने लगी.