महिला ने ऑनलाइन मंगवाए थे जूते, कंपनी ने कहा - '803 तक इंतज़ार करें, डिलीवर हो जाएगा ऑर्डर'!

Woman Told to Wait for 803 Working Days to Get Order:आजकल लोगों के लिए कोई भी सामान खरीदना आसान हो गया है क्योंकि हमारे हाथ में छोटे से गैजेट यानि मोबाइल के ज़रिये सारा काम हो जाता है. कहां छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बाज़ार भागना पड़ता है और कहां अब एक क्लिक पर चीज़ें सामने हाज़िर हो जाती हैं. हालांकि हर बार ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है. कई बार चीज़ों के घर तक पहुंचने के लिए इंतज़ार कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता है.

महिला ने ऑनलाइन ऑर्डर के ज़रिये अपने लिए जूते मंगवाए थे, लेकिन कंपनी की ओर से उसे ऑर्डर के डिलीवर होने का वक्त 2 साल 2 महीने का दिखाया गया. आयरलैंड में एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो अपने लिए जूते ऑर्डर करके उसे हफ्ते-10 दिन में आने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसके मोबाइल पर जो मैसेज फ्लैश हुआ, उसे देखकर तो महिला हक्की-बक्की रह गई. चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला.

जूते पहनने के लिए 26 महीने का इंतज़ार!

ये अजीबोगरीब मामला आयरलैंड का है, जिसे केरी किंसेला नाम की महिला ने ट्विटर पर लोगों के साथ साझा किया है. उसने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है – ‘मेरी दोस्त ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट ASOS से न्यू बैलेंस के स्नीकर्स ऑर्डर किए थे, लेकिन ये उम्मीद से 803 दिन बाद डिलीवर होगा. उसे सिर्फ एक पार्सल के लिए 26 महीने का इंतज़ार करना होगा.’ये ट्वीट और घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है. ट्विटर पर लोग इस पोस्ट को हज़ारों बार पसंद कर चुके हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

लोगों ने लिए ट्विटर पर मज़े

स्क्रीन शॉट के मुताबिक ऑर्डर 12 दिसंबर को पोस्ट किया गया था, जो अगले 26 महीने बाद आने वाला है. 30 साल किंसेला ने जैम प्रेस को बताया कि हमेशा ASOS से ऑर्डर की गई चीज़ें अगले ही दिन डिलीवर हो जाती हैं, लेकिन इस बार 803 दिन का इंतज़ार बताया गया. ट्विटर पर उसके पोस्ट को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आईं, जहां लोगों ने अपने-अपने अनुभव बताए. हालांकि बाद में कंपनी के ओर से बताया गया कि ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ है और ऑर्डर जल्दी ही डिलीवर हो जाएगा.