महिला ने अपने लिए ऑनलाइन मंगाई थी घड़ी, पैकेट के अंदर से निकले गोबर के उपले !

Woman Ordered Watch Got Cow Dung Cakes: आजकल लोगों के लिए घर का सामान खरीदना भी आसान हो गया है क्योंकि हमारे हाथ में छोटे से गैजेट यानि मोबाइल के ज़रिये सारा काम हो जाता है. कहां छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बाज़ार भागना पड़ता है और कहां अब एक क्लिक पर चीज़ें सामने हाज़िर हो जाती हैं. हालांकि इससे जुड़े हुए अपने रिस्क भी हैं, जो कई बार भारी पड़ जाते हैं. एक ऐसी ही उत्तर प्रदेश से भी सामने आई है.

उत्तर प्रदेश के कौशांबी की रहने वाली एक महिला ने अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करके एक घड़ी मंगवाई थी, लेकिन जब पार्सल उसके पास पहुंचा, तो अंदर से घड़ी (Woman Got Cow Dung Cakes Instead of Watch) के बजाय कुछ अलग ही चीज़ निकल आई. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले एक शख्स ने ऑनलाइन ड्रोन ऑर्डर किया था, जिसके बदले उसे 1 किलो आलू डिलीवर हुआ था.

घड़ी के बजाय मिले गोबर के उपले

मामला कसेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां नीलम यादव नाम की लड़की ने फ्लिपकार्ड की बिग बिलियन सेल के दौरान एक कलाई घड़ी ऑर्डर की थी. घड़ी की कीमत 1304 रुपये थे. जब 7 अक्टूबर को सामान पहुंचा तो पैसे देकर सामान रिसीव कर लिया गया. जब इस पैकेट को शाम को खोला गया, तो इसे देखकर सबके होश उड़ गए. जिस पैकेट में घड़ी होनी थी, उसमें से गोबल के छोटे-छोटे 4 उपले मिले. उन्होंने डिलीवर ब्वॉय को वापस बुलाया और काफी वाद-विवाद के बाद उनके पैसे वापस मिल सके.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

तन्हाई के शिकार लड़कों ने निकाली 'गर्लफ्रेंड' बनने की वैकेंसी! आगे देखें…

पहले भी हुई हैं ऐसी घटनाएं

ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है. कुछ दिन पहले भी एक शख्स ने फ्लिपकार्ट से अपने लिए लैपटॉप ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें इसके बदले घर पर कपड़े धोने के साबुन घड़ी की कुछ टिकिया भेज दी गई. इतना ही नहीं इससे पहले एक कोयंबटूर के शख्स ने बच्चों के लिए आइसक्रीम और चिप्स ऑर्डर किए थे, जिसके बदले उसे 2 पैकेट कॉन्डोम रिसीव हुआ था. उसने ट्विटर पर इस घटना को बताया था, जिसके बाद खुद कंपनी ने इसका संज्ञान लिया था.