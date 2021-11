डिलीवरी ब्वॉय के सामने हर बार एक ही झूठ बोलती है लड़की, लोग कहते हैं पागल

कुछ लोग इतने ज्यादा इनसिक्योर (Security Measures ) होते हैं कि वे तरह-तरह की आदतें पाल लेते हैं. एक ऐसी ही आदत कनाडा (Canada) की एक मॉडल ने बनाई हुई है. मॉडल (Model pretend to have boyfriend) की आदत इतनी ज्यादा अजीब है कि उसके बारे में सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. जो लोग उसे जानते हैं वे कई बार इसे पागलपन करार देते हैं. हालांकि लड़की का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा (Woman has weird saftey habit) के लिए ऐसा करती है. चलिए आपको बताते हैं इस अजीबोगरीब आदत के बारे में.