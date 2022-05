घर बेच रही महिला का ज़बरदस्त ऑफर, 'तलाकशुदा पति को भी रख लो, मिलेगा अच्छा डिस्काउंट'

Woman puts ex-husband on sale along with her house : फ्लोरिडा में रहने वाली महिला ने अपने घर के साथ-साथ पति को भी सेल पर डाला है और दोनों को साथ-साथ खरीदने वाले को अच्छा डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है.











Follow us on