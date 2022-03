आखिर क्यों 1 मटर का दाना निगलने के लिए महिला को मिल रहे थे लाखों रुपए? फिर भी कर दिया इंकार

आज के समय में कई तरह के फ़ूड लवर्स मौजूद हैं. कुछ को वेज खाना पसंद है तो कुछ होते हैं नॉन वेज लवर्स. अब तो कुछ वीगन भी बन जाते हैं. लेकिन आज हम जिस महिला के बारे में बात कर रहे हैं, उसे नॉन वेज से इतना प्यार है उसने पिछले 22 साल (Non Vegeterian For 22 Years) से फल या सब्जी का एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं डाला है. बचपन में हुए एक हादसे के बाद से उसे वेजिटेरियन खाने से नफरत हो गई थी. अब वो सिर्फ और सिर्फ नॉन-वेज खाती है. हाल ही में इस महिला को एक मटर का दाना निगलने (1 lakh For Swallowing Single Pea) के बदले एक लाख रुपए ऑफर किये गए थे. लेकिन इस नॉन वेज लवर ने अपना व्रत नहीं तोड़ा.

25 साल की समर मोनरो (Summer Monro) ने बीते 22 साल से फल या सब्जी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया है. जब समर तीन साल की थी, तबसे उसे वेज खाने से नफरत हो गई थी. समर को उसकी मां ने जबरदस्ती मैश पोटैटो खिलाने की कोशिश की थी. इसके बाद से उसने कभी भी किसी फल या सब्जी को नहीं चखा. अब आप सोच रहे होंगे कि अगर समर फल या सब्जी नहीं खाती है तो आखिर किस चीज को खाकर वो जिंदा रहती है. तो आइये आपको बताते हैं उसकी डाइट में क्या शामिल है?

थेरेपी भी हुई बेकार

समर की डाइट में चिकन नगेट्स, चिप्स और क्रिस्प्स शामिल है. अपनी इस अजीबोगरीबी डाइट को सुधारने के लिए समर ने कई थेरेपी का सहारा लिया. इसमें पता चला कि समर को रेस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर है. वेज खाने को देखते ही उसे उलटी जैसा महसूस होने लगता है. हाल ही में समर को सिर्फ एक मटर का दाना निगलने के बदले एक लाख रुपए ऑफर किए गए थे. लेकिन समर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया. समर ने बताया कि उसने बीते 22 साल से फल या सब्जी नहीं खाई है. उसे तो इनका टेस्ट भी याद नहीं है. उसने एक बार सेब खाने की कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब हो गई थी.

वेज खाने की सोचकर ही आती है उबकाई

अपने इस अजीबोगरीब फ़ूड हैबिट के बारे में डिटेल देते हुए समर ने कहा कि जब भी वो फल या सब्जी खाने की कोशिश करती है उसकी बॉडी खाने को ठुकरा देती है. हालांकि, चिकन या चिप्स खाने में उसे कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं होती. इसे वो आराम से निगल लेती है. लेकिन फल या सब्जियां होंठ से लगाते ही उसे उबकाई आने लगती है. अब समर अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती है. लंच में चिप्स खाती है और डिनर में चिकन नगेसट्स खाना उसे काफी पसंद है.