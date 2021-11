महिला का सनसनीखेज दावा, 'एलियंस ने बंधक बनाकर निकाले शरीर से एग्स, पैदा करेंगे हाइब्रिड बच्चे'

Aliens Stories : दूसरी दुनिया (Aliens and UFO news) और वहां रहने वाले लोगों को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट हमेशा से रहा है. विदेशों में तो एलियंस (Different Theories about Aliens) के बारे में हर आदमी की अपनी थ्योरी है. हाल ही में एक महिला ने एलियंस को लेकर ऐसा सनसनीखेज दावा (Shocking Claim About Aliens) किया है कि सुनकर आप भी सदमे में आ जाएंगे. महिला का दावा है कि एलियंस ने उसके घर में आकर उसे बंधक (Woman Abducted by Aliens) बनाया और उसके एग्स निकाल लिए.