लड़की ने सिखाए आंखों के ऐसे इशारे, पल भर में लोगों को हो जाएगा आपसे प्यार

Love at First Sight : आपने पहली नज़र के प्यार (Love Tricks) के बारे में काफी कुछ सुना होगा. आप ये भी मानते होंगे कि पहली नज़र का प्यार तो कुदरती होता है. हालांकि सोफी रोज़ (Sophie-Rose) नाम की एक लड़की का कहना है कि आप जिस शख्स को पसंद करते हैं, उसे आपसे पहली नज़र का प्यार (Eye Trick For Instant Love) हो सकता है. इसके लिए उसने कुछ आसान सी ट्रिक (Easy Tips for Falling in Love) भी बताई है, जिसे अपनाकर आप किसी भी शख्स को अपने प्यार में गिरफ्तार कर सकते हैं.