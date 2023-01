असल में कैसा दिखता है स्वर्ग? मरने के बाद दोबारा जिंदा हुई महिला ने बताया, डॉक्टर्स भी हैरान!

How Life looks After Death: इंसान के जीवन के बाद जब मृत्यु होती है, तो आखिर वो कहां जाता है? जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो कहां जाती है, उसे इस दुनिया के बारे में याद रहता है या नहीं? ऐसे तमाम सवाल हैं, जो लोगों के मन में सदियों से चले आ रहे हैं और इसका सही जवाब आज तक नहीं मिल सका है. वैसे एक महिला ने इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसका दावा है कि वो मौत के बाद वापस लौटी है और 5 साल उसने स्वर्ग में बिताए हैं.

डॉक्टर लिंडा क्रैमर (Dr Lynda Cramer) ने अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे. भला कोई 5 साल तक स्वर्ग में रहकर भी वापस आ सकता है क्या? क्रैमर का दावा है कि वो 6 मई, 2001 को सुबह-सुबह ही मर गई थी और उसकी स्वर्ग की यात्रा शुरू हो गई. हालांकि इस दौरान उसके अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी आत्मा तो स्वर्ग पहुंच रही थी.

कैसा दिखता है स्वर्ग?

लिंडा क्रैमर के मुताबिक मौत के 14 मिनट के बाद ही उसने बड़े-बड़े पहाड़ देखे, जो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचे थे. यूट्यूब पर NDE Diary के साथ इंटरव्यू के दौरान क्रैमर ने बताया कि उसने खुद को फूलों के एक मैदान में खड़े हुए पाया, जहां से वो माउंट एवरेस्ट से 30 हज़ार गुना ऊंचे पहाड़ों को निहार रही थी. उन्हें आसमान छूती इमारतें दिख रही थीं, उनकी तुलना में दुबई की ऊंची बिल्डिंग्स झोपड़ी नज़र आएंगी. वहां झील भी थी और काफी खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था. इतना ही नहीं क्रैमर के मुताबिक वहां पर लोग भी मौजूद थे, जिनसे वो बात कर रही थी.

कितनी सच हैं महिला की बातें?

क्रैमर का दावा है कि उनका ये पूरा अनुभव करीब 5 साल तक वहां रहने जैसा था. अब उनकी बातों पर कितना यकीन किया जाए, ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इस तरह के मौत के बाद की दुनिया के दावे पहले भी किए जा चुके हैं. किसी के लिए ये पॉजिटिव होते हैं तो कोई इन्हें दर्दभरा और निगेटिव बताता है. किसी को धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए अनुभव भी होते हैं. Neuroscientific Research के मुताबिक इस तरह के अनुभव शरीर के बिगड़े मल्टीसेंसरी इंटीग्रेशन की वजह से होता है, जो मौत की आशंका की वजह से होते हैं.