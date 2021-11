Shocking : पल भर में रूप बदल लेती है महिला, नहीं पहचान पाता कोई भी !

Quick Transformation : किसी शख्स की पर्सनालिटी अगर कुछ सालों (Personality Transformation) में बदल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई सेकेंड्स और मिनट में ही अपना रूप (Make Up Transformation) बदल ले तो ये चौंका देने वाली बात है. एक महिला ने टिकटॉक (TikTok Make Up Video) पर इस वक्त एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कुछ सेकेंड्स के ही गैप में एकदम अलग दिखने लगती है. महिला अपने फॉलोअर्स को बता रही है कि दोनों तस्वीरें (Woman Make up Transformation) उसी की हैं, लेकिन लोग हैं कि इस बात पर यकीन ही नहीं पा रहे कि दोनों एक ही महिला है.