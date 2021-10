महिला ने कैमरे पर दिखाए प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स और मुंहासे, बोली- 'फिर भी मैं सुंदर हूं'

किसी भी महिला की ज़िंदगी में मां बनना (Becoming a Mother) सबसे खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन इसके साथ ही उसे तरह-तरह की समस्याओं (Problems of New Mother) का सामना करना पड़ता है. कुछ दिक्कतें प्रेगनेंसी (Pregnancy Problems) के दौरान होती हैं, तो कुछ डिलीवरी (Post Partum Problems) के बाद सामने आती हैं. ऐसी ही परेशानियों में से एक है- शरीर में आने वाले कई बदलाव. निशा एल (TikToker Nisha L ) नाम टिकटॉकर ने इन्हीं शारीरिक परिवर्तनों को कैमरे के सामने शो (Woman shows off Mumbod) करने की हिम्मत दिखाई है.

@mama3xxx नाम से अपना TikTok अकाउंट चलाने वाली निशा ने महिलाओं को सशक्त बनाने वाला वीडियो पोस्ट करते हुए इसका टाइटल दिया है -Normalize it. उनके वीडियो का मकसद है महिलाओं को इस हीनभावना से बाहर निकालना कि वो बच्चे को जन्म देने के बाद आए शारीरिक परिवर्तनों से बदसूरत हो चुकी हैं.

कैमरे के सामने दिखाए स्ट्रेच मार्क्स

निशा ने छोटी सी क्लिप में मां बनने के बाद उनके शरीर में आए बदलावों को सबसे सामने दिखाया है. वे सबसे पहले अपने पेट पर लूज़ हो गई स्किन को दिखाते हुए कहती हैं कि ये सामान्या है. फिर वे अपने स्ट्रेच मार्क्स दिखाती हैं और अपने चेहरे पर पड़ चुके मुंहासे भी. इतना सब कुछ दुनिया के सामने के रखने के बाद निशा कहती हैं कि ये सब कुछ मां बनने के बाद सामान्य है और इसके बाद भी हम सुंदर हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ही लोग उनका समर्थन करना शुरू कर देते हैं और उनके साहस के लिए उनकी तारीफ भी करते हैं.

10 लाख लोगों ने देखा वीडियो

The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक निशा का ये वीडियो करीब 10 लाख लोगों ने देखा और उनकी तारीफ की. एक यूज़र ने बताया कि उन्हें याद है कि वे अपनी मां की लूज़ स्किन से खेला करते थे. उन्हें ये शर्मिंदा करने वाला लगता था, लेकिन बच्चों को सुंदर दिखता है. एक अन्य यूज़र ने लिखा है कि उन्हें इस वीडियो से बेहतर महसूस हो रहा है. एक अन्य यूज़र ने इसे बॉडी पॉजिटिविटी का अच्छा वीडियो कहा है. इस वक्त सोशल मीडिया (Viral on Social Media) पर महिलाएं पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी को लेकर खुलकर बोल रही हैं, ताकि ये शर्मिंदा होने की वजह न बने.