बार्बी डॉल बनने के चक्कर में 50 लाख से ज्यादा उड़ा चुकी महिला, अब बोली- मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराया!

Barbie Doll जैसा दिखने के लिए तमाम महिलाएं अब तक दुनिया भर में तरह-तरह की सर्जरी (Surgery to get Barbie Doll Look) से गुजर चुकी हैं. हालांकि एक महिला ऐसी भी है, जिसने इस कोशिश में 50 लाख रुपये (Woman spent 50 lakhs to look like Barbie) से ज्यादा का खर्च कर दिया है, लेकिन उसका कहना है कि वो कभी प्लास्टिक सर्जरी के लिए नहीं गई.

43 साल की मर्सेला (Marcela Iglesias) अमेरिका की रहने वाली हैं और बार्बी डॉल की तरह दिखने के लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की हैं. वे इस कोशिश में अब तक £60,000 यानि भारतीय मुद्रा के मुताबिक 61 लाख 89,473 रुपये उड़ा चुकी हैं. हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने इन पैसों से सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोसीज़र कराए हैं, लेकिन कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई.

बानाना चाहती हैं Barbie Brigadeएक बच्चे की मां मर्सेला का सपना है कि वो अपने जैसी ही तमाम लिविंग बार्बी पैदा कर दें. इसके लिए वे क्लोनिंग का सहारा लेना चाहती हैं. लॉस एंजेलस की रहने वाली मर्सेला ने इस पर काफी रिसर्च भी किया है . University of Tokyo के Professor Nakauchi से बातचीत के बाद उन्होंने तय किया है कि वे अपने जैसी ही सैकड़ों बार्बी बनाने की तकनीक पर आगे बढ़ना चाहती हैं. प्रोफेसर नकौची मरीज़ों के स्टेम सेल्स से मानव अंगों को विकसित करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं.

Organ Donation के लिए चाहती हैं आर्मीमर्सेला का मकसद साफ है- वो अपने जैसी बार्बी की फौज इसलिए चाहती हैं, ताकि कल को ज़रूरत पड़ने पर मानव अंगों को दान किया जा सके. हो सकता है, उन्हें खुद इसकी ज़रूरत पड़ जाए या फिर किसी और के लिए भी इसे दान किया जा सके. वे इसके लिए अपनी स्टेम सेल्स और एग्स भी दान कर रही हैं, ताकि इससे मानव अंग विकसित किए जा सकें. दरअसल उनके पिता की मौत एक वक्त में किडनी की बीमारी के चलते हो गई थी. पिता की मौत के बाद ही उन्होंने मानव अंगों के विकास पर जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी.