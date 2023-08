दुल्हन की सहेली बनने का काम करती है महिला, शादियों में जाने के लेती है पैसे! एक दिन में होती है इतनी कमाई

आपने शादियों में बैंड-बाजे की बुकिंग, घोड़ी और डीजे की बुकिंग होते देखा होगा, वेटर-हलवाई को भी शादियों के लिए बुक करते देखा होगा पर क्या कभी आपने दुल्हन की सहेली बनने के लिए बुकिंग होते देखा है? अमेरिका की रहने वाली एक महिला, प्रोफेशनल ब्राइड्समेड (Professional Bridesmaid) है. ब्राइड्समेड का अर्थ है दुल्हन की सहेली, या वो महिला जो उसके साथ शादी में हर वक्त मौजूद होती है, एक तरह से दुल्हन का सहबाला भी उसे समझा जा सकता है. पर ये काम कोई नौकरी के लिए क्यों करेगा? चलिए आपको बताते हैं.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क (New York woman take money to be bridesmaid) की रहने वाली जेन ग्लांट्ज़ (Jen Glantz) एक ब्राइड्समेड के तौर पर काम करती हैं. वो न्यूयॉर्क में इस बिजनेस को करती हैं. उन्होंने बताया कि लोग उन्हें मुख्य रूप से 3 वजहों के चलते नौकरी पर रखते हैं. पहला ये कि उनकी सहेलियां बहुत ड्रामेबाज हैं, दूसरा ये कि उनके दोस्त ही नहीं हैं और तीसरा कारण ये कि उनकी शादी ऐसी अजीब परिस्थितियों में हो रही है कि वो अपने आसपास दोस्तों को नहीं मौजूद रखना चाहते.

एक दिन में कमा लेती है हजारों रुपये

उन्होंने बताया कि एक दिन के लिए उन्हें 80 हजार रुपयों से ज्यादा मिल जाता है, उसके अलावा खाना-पीना भी फ्री होता है. जेन को अपने काम का एक स्वरूप खराब लगता है, वो ये कि ब्राइड्समेड बनने के बाद अगर वो दुल्हन के साथ दोस्ती जारी रखना चाहें, तो वो नहीं रख सकतीं. इस तरह वो अपने काम को पूरी तरह प्रफेशनल बनाती हैं.

शादियों में करना पड़ता है मुश्किलों का सामना

उसने कहा कि वह चीजों के अधिक अप्रिय पक्ष से निपटने के लिए अक्सर इन शादियों में शामिल होती है. जेन ने समझाया- “मैं वहां इसलिए होती हूं क्योंकि दुल्हन को डीजे द्वारा बजाए जा रहे गाने से नफरत है या दूल्हे की मां उसे पागल कर रही है और उसे इसमें हस्तक्षेप करने और मदद करने के लिए किसी की जरूरत है.” जेन ने ये भी कहा कि कई बार उसे अजीबोगरीब कारणों से नियुक्त किया जाता है. एक बार एक दुल्हन ने उसे इस वजह से नियुक्त किया क्योंकि उसकी जो असली ब्राइड्समेड यानी सहेली थी, वो उसके मंगेतर से फ्लर्ट कर रही थी, और वो नहीं चाहती थी कि शादी में वही उसकी ब्राइड्समेड बने.