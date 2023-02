ब्वॉयफ्रेंड ने खा लिया चिप्स, तो सनकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर चढ़ा दी कार! कोर्ट तक पहुंचा मामला

Woman Tries to Run Over Boyfriend As He Ate Her Chips: चिप्स और बर्गर जैसी चीज़ों पर आपने बच्चों को लड़ते हुए कई बार देखा होगा. हालांकि बड़े हो जाने के बाद लोगों को ये चीज़ें इतनी प्रभावित नहीं करती हैं. अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो हम आपको एक ऐसे कपल की कहानी सुनाते हैं, जो आलू के चिप्स पर लड़ पड़ा, वो भी कुछ इस तरह कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के एडेलेड की है. यहां एक कपल के बीच किसी गिफ्ट या सोने-चांदी को लेकर नहीं बल्कि फ्राइज़ के एक छोटे टुकड़े को लेकर बवाल हो गया. आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ, जब लड़की को अपने ब्वॉयफ्रेंड पर सिर्फ इसलिए गुस्सा आ गया क्योंकि वो उसके पोर्शन से आलू का एक चिप्स खा गया था.

ब्वॉयफ्रेंड ने खाया चिप्स, भड़क गई गर्लफ्रेंड

एडेलेड मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में मैथ्यू फिन नाम के शख्स ने जज को ये कहानी बताई. 42 साल के इस शख्स का कहना था कि उसकी गर्लफ्रेंड शार्लेट ने चिकन और सैलेड का एक पैक खरीदा था. वे मेलबर्न स्ट्रीट से जा रहे थे, तभी फिन ने उससे एक चिप्स मांग लिया. जैसे ही उसने गर्लफ्रेंड के खाने से चिप्स उठाया, वो भड़क गई. उसने न सिर्फ चिप्स छीन लिया बल्कि उसे गाड़ी से बाहर निकलने को कहा और उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की.

कोर्ट तक पहुंचा मामला

इस मामले को ब्वॉयफ्रेंड फिन ने कोर्ट तक पहुंचाया और कहा कि सनकी गर्लफ्रेंड उसे मार देना चाहती थी. वहीं गर्लफ्रेंड शार्लेट का कहना है कि फिन ने उस पर हमला किया था, जिसके बाद उसने गाड़ी रोककर उसे बाहर किया. इतना ही नहीं वो खुद पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के लिए आना चाहती थी, लेकिन रास्ते में उसकी कार सामने से आ रहे वाहन से भिड़ गई. वहीं ब्वॉयफ्रेंड का कहना है कि वो उसे मारने के लिए आ रही थी, लेकिन वो बच गया. फिलहाल मामले की सुनवाई के बाद शार्लेट को ज़मानत मिल गई है.