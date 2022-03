मंगेतर की मौत से सदमे में थी लड़की, सगाई की अंगूठी वापस मांगने पर कर दिया इनकार

एक लड़का और लड़की की सगाई होती है तो न जाने कितनी तैयारियां होती हैं. सगाई से लकेर शादी तक इस नये जोड़े के ख्वाबों की कोई सीमा नहीं होती. लेकिन हर जोड़े की ज़िंदगी में वो नहीं हो पाता जो उनके ख्वाब में होता है. इसी तरह की एक कहानी सामने आई है जिसमें एक 31 साल की लड़की की सगाई हुई थी 37 साल के जैक के साथ. जैक और वो लड़की दोनों करीब 6 साल से साथ थे. लेकिन अचानक एक हादसे में जैक की मौत हो गई.

वो लड़की जिसे जैक के साथ अपनी शादी की तैयारियां करनी थीं, उसे जैक के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ी. जैक की मौत के बाद उस लड़की ने सारे रीति-रिवाज खुद से पूरे किए (After the death of Jack, that girl performed all the customs herself). यहां तक कि जैक की फैमिली से लड़की ने एक पैसा नहीं लिया. लेकिन उस लड़की की भावनाओं को तब धक्का लगा जब जैक के फ्यूनरल के दिन ही उसके भाई ने लड़की से सगाई की अंगूठी वापस मांग ली.

सौ.सांकेतिक- मंगेतर की आखिरी निशानी होने के चलते दिल के बेहद करीब थी पुश्तैनी अंगूठी

मंगेतर की पारिवारिक विरासत थी सगाई की अंगूठी

लड़की को यकीन नहीं हुआ कि जैक के परिवारवाले ऐसा भी कर सकते हैं. हालांकि उस लड़की ने बताया कि इस अंगूठी की जैक के परिवार वालों के लिए बहुत कीमत है. दरअसल ये अंगूठी जैक को उसकी दादी से मिली थी (The ring Jack got from his grandmother). पुश्तैनी अंगूठी होने की वजह से ये अंगूठी जैक और उस लड़की दोनों के लिए कीमती थी. जब लड़की और जैक की सगाई हुई तो जैक की दादी गुजर चुकी थीं. उनकी दी हुई अंगूठी दादी का दिया हुआ अंतिम आशीर्वाद था.

मंगेतर के परिवार ने भी तोड़ा दिल

लेकिन फिर भी, ये कैसी विरासत जिसे संभालने के लिए एक ऐसी लड़की के सेंटिमेंट्स की धज्जियां उड़ा दी जाएं, जिसके मंगेतर की लाश सामने पड़ी हो. ये ठीक है कि उस लड़की के साथ – साथ जैक के परिवार वाले भी सदमें में हैं. लेकिन क्या उस लड़की पर जो बीती, उसे शायद कोई नहीं समझ पाएगा.