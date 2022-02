कपड़े की दुकान देख आंखें बंद कर लेती थी महिला, साल भर बाद हुआ बंपर फायदा !

हम सबके साथ ऐसा होता है कि अलमारी में बेतहाशा कपड़े (Buying New Clothes) भरे होने के बाद भी हम नए-नए कपड़े खरीदते ही रहते हैं. ऐसे में पुराने कपड़ों की ओर ध्यान भी नहीं जाता और पैसे भी बर्बाद होते रहते हैं. एक ब्रिटिश (Britain News) महिला के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, तभी उसने अपनी एक आदत में बदलाव (Woman Spent Whole Year Without Shopping ) करने की कसम खा ली.

सैम कार्लाइस (Sam Carlisle) नाम की महिला को नए-नए कपड़ों का बड़ा शौक था और फैशनेबल कपड़े पहनने के चक्कर में उसने अपनी वॉर्डरोब डिज़ाइनर ड्रेसेज़ से भर रखी थी. लगातार वजन घटने-बढ़ने की वजह से उसके कई कपड़े बिना पहने हुए बिल्कुल फ्रेश रखे हुए थे. ऐसे में सैम ने एक एक्सपेरिमेंट के तहत सालभर तक कपड़े नहीं खरीदने का फैसला किया.

मुश्किल था दुकानें देखकर खुद को रोकना

मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक सैम (Sam Carlisle) के लिए ये एक्सपेरिमेंट (Resolution for not Shopping whole year) आसान नहीं था. वो कपड़ों की शौकीन रही हैं, ऐसे में दुकानें देखकर खुद को रोक पाना आसान नहीं था. सेल के बोर्ड देखकर वे दुकानों की तरफ से आंखें बंद करके निकल जाती थीं. बर्थडे पर उन्होंने अपने दोस्तों को कपड़े गिफ्ट करने से मना कर दिया. सीज़न बदलने पर जब वे मैगज़ीन में नए कलेक्शंस को देखतीं, तो उनका संकल्प बिल्कुल टूटने के कगार पर पहुंच जाता था. इस पर भी मेल पर आने वाले नए-नए ऑफर्स भी उन्हें विचलित कर देते थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह पूरा साल बिना शॉपिंग के गुजार दिया.

शॉपिंग न करने की कसम से फायदे ही फायदे

चूंकि सैम नए कपड़े नहीं खरीद रही थीं, ऐसे में उन्होंने सालभर में लाखों रुपये बचा लिए. इतना ही नहीं उन्होंने अपना वज़न भी कम किया क्योंकि वे पुराने कपड़ों में ही फिट होना चाहती थीं. उन्होंने कुछ नए और बिना पहने हुए कपड़े ऑनलाइन सेल भी किए, जिससे उन्हें फायदा हुआ. उन्होंने कुछ पुराने कपड़ों को नई तरह से स्टाइल किया और उन्हें चैरिटी से खरीदी गई एसेसरीज़ के साथ मैच करके पहना. इससे उन्हें आर्थिक तौर पर फायदा हुआ ही, वे अपने कपड़े खुद डिज़ाइन भी करने लगीं.